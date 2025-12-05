Sorteggi Mondiali 2026, a Washington si decidono i gironi. LIVE

Alla cerimonia odierna al Kennedy Center sono presenti il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, ma gli occhi del mondo sono puntati su Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti d'America è doppiamente padrone di casa, dato il suo legame sempre più stretto con il numero uno della Fifa Gianni Infantino. Che gli ha consegnato il "Premio Fifa per la Pace", una nuova onorificenza appena creata. "Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita", ha detto Trump. "Il mondo è un posto più sicuro adesso", ha aggiunto dopo aver elencato i successi della sua diplomazia. Invece il presidente della federazione calcistica internazionale sul palco, presentando il torneo, ha detto: "Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia. Come 104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato".

Per approfondire: Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo