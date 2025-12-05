Sorteggi Mondiali 2026, a Washington si decidono i gironi. LIVE

Sorteggi Mondiali 2026, a Washington la cerimonia in cui si decidono i gironi. LIVESport
Introduzione
Nella capitale Usa è in corso l'evento in cui si svolge il sorteggio del mondiale di calcio 2026. Si definiscono i gironi della Coppa del mondo: per la prima volta la competizione sarà nella formula estesa a 48 squadre e nell’inedita organizzazione di tre diverse nazioni ospitanti, Canada, Messico e Stati Uniti. La cerimonia è visibile su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it (LA DIRETTA SU SKY SPORT).
Quello che devi sapere
Il premio a Trump
Alla cerimonia odierna al Kennedy Center sono presenti il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, ma gli occhi del mondo sono puntati su Donald Trump. Il presidente degli Stati Uniti d'America è doppiamente padrone di casa, dato il suo legame sempre più stretto con il numero uno della Fifa Gianni Infantino. Che gli ha consegnato il "Premio Fifa per la Pace", una nuova onorificenza appena creata. "Questo premio è uno dei più grandi onori della mia vita", ha detto Trump. "Il mondo è un posto più sicuro adesso", ha aggiunto dopo aver elencato i successi della sua diplomazia. Invece il presidente della federazione calcistica internazionale sul palco, presentando il torneo, ha detto: "Sarà un evento unico, stellare, con 6 miliardi di persone che guarderanno questi mondiali da tutto il mondo, la coppa più grande della storia. Come 104 Superbowl in un mese: questa è la scala dell'evento che abbiamo organizzato".
Per approfondire: Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo
Come funziona il sorteggio
Sono 42 le squadre che hanno il loro nome all'interno delle urne, mentre gli altri sei posti spetteranno alle vincitrici dei tornei di playoff (quelli Uefa e quello Interzona). Queste Nazionali - tra cui potrebbe eventualmente trovarsi l'Italia - sono nella quarta e ultima fascia di sorteggio, e sono indicate con una “X". Vengono estratti 12 gironi da quattro squadre ciascuno. Il calendario completo delle partite (con relativi stadi e orari) sarà ufficializzato domani, sabato 6 dicembre.
Le fasce
Tutte e quattro le fasce (da 12 nazionali) sono già state stabilite dalla Fifa. In fascia 1 ci sono le teste di serie: l'Argentina campione in carica, le tre nazioni ospitanti (Canada, Messico e Stati Uniti) e poi Spagna, il Brasile di Ancelotti, Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Paesi Bassi e Belgio. In seconda fascia ci sono Croazia, Marocco, Colombia, Uruguay, Svizzera, Giappone, Senegal, Iran, Corea del Sud, Ecuador, Austria e Australia. In terza fascia Norvegia, Panama, Egitto, Algeria, Scozia, Paraguay, Tunisia, Costa d’Avorio, Uzbekistan, Qatar, Arabia Saudita e Sudafrica.
L’Italia se si qualificasse sarebbe in quarta fascia
La Nazionale di Gattuso, dopo essere arrivata seconda nel suo girone di qualificazione dietro la Norvegia, dovrà passare dai playoff: giovedì 26 marzo in semifinale se la vedrà in partita secca (a Bergamo) contro l'Irlanda del Nord. Se passa giocherà la finale contro Galles o Bosnia, in trasferta, martedì 31 marzo. In caso di qualificazione al Mondiale, l'Italia sarà in quarta fascia, dove sono già presenti Giordania, Capo Verde, Curaçao, Ghana, Haiti e Nuova Zelanda. Più le 6 che arriveranno dai playoff.
Come si procede
Per creare il tabellone si usa una procedura simile a quella dei tornei di tennis. Si parte dalle squadre della prima fascia e dai tre Paesi ospitanti. Poi vengono assegnati i gironi alle altre teste di serie dando percorsi diversi alla prima e la seconda per ranking (Spagna e Argentina). E così via a seguire. Per le altre fasce le posizioni sono determinate da uno schema di assegnazione predefinito. Nessun girone può contenere più di una squadra della stessa confederazione (tranne per la Uefa, che ha più squadre).
Mondiale 2026, il sorteggio dei gironi in diretta (in aggiornamento)
- GIRONE A: Messico
- GIRONE B: Canada
- GIRONE C: Brasile
- GIRONE D: Stati Uniti
- GIRONE E: Germania
- GIRONE F: Paesi Bassi
- GIRONE G: Belgio
- GIRONE H: Spagna
- GIRONE I: Francia
- GIRONE J: Argentina
- GIRONE K: Portogallo
- GIRONE L: Inghilterra
Lo show del sorteggio
L’evento, oltre il lato calcistico, è a sua volta un grande show. La cerimonia condotta da Heidi Klum e Kevin Hart è piena di star. La musica dei Village People, di Robbie Williams e Nicole Scherzinger (interpreti dell'inno del mondiale, Desire) e di Andrea Bocelli (cha ha aperto la cerimonia con "Nessun dorma"), la presenza di campioni come Tom Brady e Shaquille O' Neal sono solo l'antipasto del torneo che cadrà nel 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti.
Per approfondire: Mondiali 2026, le squadre qualificate: dall'Argentina a Curacao e Capo Verde
Cosa sapere sul Mondiale
Il torneo si giocherà dall'11 giugno al 19 luglio 2026. Per la prima volta ci sarà l'espansione del numero di partecipanti da 32 a 48. La fase a gironi, vedrà 12 gruppi da quattro squadre ciascuno. Si qualificano le prime e le seconde classificate di ogni girone più le migliori otto terze. La fase a eliminazione diretta partirà quindi dai sedicesimi di finale. In totale si giocheranno 104 partite. La gara inaugurale si disputerà l'11 giugno allo Stadio Azteca di Città del Messico, mentre la finale si svolgerà il 19 luglio al MetLife Stadium di New York.
Per approfondire: Sorteggio playoff Mondiali 2026, Italia con Irlanda del Nord in semifinale