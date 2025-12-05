Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo

La cerimonia, condotta da Heidi Klum e Kevin Hart, sarà piena di star. La musica dei Village People, di Robbie Williams e di Bocelli, la presenza di campioni come Tom Brady e Shaquille O' Neal sono solo l'antipasto di un torneo che cade nel 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, e che la Casa Bianca vuole il più grande possibile.

Il regolamento

Sono 42 le squadre che avranno il loro nome all'interno delle urne, mentre gli altri sei posti spetteranno alle sei vincitrici dei tornei di playoff. Tutte queste Nazionali - tra cui potrebbe eventualmente trovarsi l'Italia - sono inserite nella quarta e ultima fascia di sorteggio, assieme a squadre come Curacao, Capo Verde e Haiti. Tutte e quattro le fasce (da 12 nazionali) sono già state stabilite dalla Fifa: occhio al Marocco, semifinalista ai mondiali in Qatar, in seconda e alla Norvegia in terza. Le teste di serie sono invece l'Argentina campione in carica, le tre nazioni ospitanti e poi Spagna, il Brasile di Ancelotti, Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Olanda e Belgio. Si qualificheranno ai sedicesimi di finale le prime due di ciascuno dei 12 gruppi e le otto migliori terze. Per l'Italia di Gennaro Gattuso il percorso è ancora tutto da scrivere: gli Azzurri dovranno superare i playoff di marzo 2026, prima contro l'Irlanda del Nord e, in caso di successo, contro la vincente di Galles-Bosnia.

Dove vedere il sorteggio

Il sorteggio è in diretta dalle 18 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it.