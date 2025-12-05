Mondiali 2026, oggi il sorteggio dei gironi: orario e dove vederlo

Dalle 18 ora italiana, la cerimonia al John F. Kennedy Center for the Performing Arts di Washington. Presenti Donald Trump, il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum. L’evento è in diretta su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it
Il primo Mondiale di calcio a 48 squadre, il primo a giocarsi in tre nazioni. Un'edizione votata alla grandeur fin dal sorteggio di oggi a Washington (alle ore 18 italiane), trasformato anch'esso in un grande show. Al John F. Kennedy Center for the Performing Arts saranno presenti il primo ministro canadese Mark Carney e la presidente messicana Claudia Sheinbaum, in rappresentanza degli altri due Paesi che ospiteranno l'evento, ma gli occhi saranno puntati sul presidente degli Stati Uniti Donald Trump.
Parata di star per la cerimonia
La cerimonia, condotta da Heidi Klum e Kevin Hart, sarà piena di star. La musica dei Village People, di Robbie Williams e di Bocelli, la presenza di campioni come Tom Brady e Shaquille O' Neal sono solo l'antipasto di un torneo che cade nel 250esimo anniversario dell'indipendenza degli Stati Uniti, e che la Casa Bianca vuole il più grande possibile.
Il regolamento
Sono 42 le squadre che avranno il loro nome all'interno delle urne, mentre gli altri sei posti spetteranno alle sei vincitrici dei tornei di playoff. Tutte queste Nazionali - tra cui potrebbe eventualmente trovarsi l'Italia - sono inserite nella quarta e ultima fascia di sorteggio, assieme a squadre come Curacao, Capo Verde e Haiti. Tutte e quattro le fasce (da 12 nazionali) sono già state stabilite dalla Fifa: occhio al Marocco, semifinalista ai mondiali in Qatar, in seconda e alla Norvegia in terza. Le teste di serie sono invece l'Argentina campione in carica, le tre nazioni ospitanti e poi Spagna, il Brasile di Ancelotti, Francia, Germania, Inghilterra, Portogallo, Olanda e Belgio. Si qualificheranno ai sedicesimi di finale le prime due di ciascuno dei 12 gruppi e le otto migliori terze. Per l'Italia di Gennaro Gattuso il percorso è ancora tutto da scrivere: gli Azzurri dovranno superare i playoff di marzo 2026, prima contro l'Irlanda del Nord e, in caso di successo, contro la vincente di Galles-Bosnia.
Dove vedere il sorteggio
Il sorteggio è in diretta dalle 18 su Sky Sport 24, in streaming su NOW e su SkySport.it.
