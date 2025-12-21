Serie A, Cagliari-Pisa finisce 2-2. Ora in campo Sassuolo-Torino

La 16^ giornata di campionato si chiude con le ultime 4 partite. Alle 18 la Fiorentina ospita l'Udinese, alle 20.45 tocca a Genoa-Atalanta
La cronaca di Cagliari-Pisa
All’11’ Cagliari vicinissimo al gol con Gaetano. Poi su una distrazione di Mina è pericoloso Tramoni: decisiva l’uscita di Caprile. Il Pisa ci prova con Canestrelli. Al 42’ Kiliçsoy sfiora il vantaggio ma due minuti dopo arriva un rigore per i toscani per un tocco di mano di Adopo: tira Tramoni e non sbaglia. Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con una rete di Folorunsho, poi il raddoppio grazie a Kiliçsoy. All’89’ segna Moreo che sigla il 2-2.
Il tabellino di Cagliari-Pisa 2-2
45' Rig Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kiliçsoy (C), 89' Moreo (P)
CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Palestra, Mina, Rodriguez, Obert (1' st Idrissi), Adopo (10' st Zappa), Deiola, Folorunsho (18' st Mazzitelli), Esposito, Gaetano (37' st Cavuoti), Kilicsoy (37' st Borrelli). All.: Pisacane
PISA (3-5-2): Semper, Bonfanti (19' st Vural), Caracciolo, Canestrelli, Tourè (36' st Lorran), Piccinini (19' st Calabresi), Aebischer, Hojholt (19' st Moreo), Angori, Tramoni (36' st Leris), Meister. All.: Gilardino
Ammoniti: Adopo per comportamento scorretto; Mina, Bonfanti, Esposito, Calabresi per scorrettezze.
Leggi anche
Serie A, la Juve batte 2-1 la Roma. Lazio-Cremonese finisce 0-0. VIDEO
Ansa/Ipa
Serie A, chi sono i calciatori più pagati? La classifica
Nella stagione in corso, il monte ingaggi netto totale del nostro campionato ammonta a circa 652 milioni di euro. Una grossa fetta è destinata agli stipendi dei 25 calciatori più pagati, spiega il sito Calcio e Finanza, che ha realizzato la lista, dominata nelle posizioni di vertice dai giocatori di Inter e Juventus