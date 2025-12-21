Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Serie A, Cagliari-Pisa finisce 2-2. Ora in campo Sassuolo-Torino

Sport
©Ansa

La 16^ giornata di campionato si chiude con le ultime 4 partite. Alle 18 la Fiorentina ospita l'Udinese, alle 20.45 tocca a Genoa-Atalanta

ascolta articolo
Si chiude con le ultime quattro partite la 16^ giornata di Serie A. Nel match delle 12.30 il Cagliari ha pareggiato con il Pisa 2-2. Dalle 15 è la volta di Sassuolo-Torino, mentre alle 18 tocca a Fiorentina-Udinese. Stasera, alle 20.45, la sfida Genoa-Atalanta (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

La cronaca di Cagliari-Pisa

All’11’ Cagliari vicinissimo al gol con Gaetano. Poi su una distrazione di Mina è pericoloso Tramoni: decisiva l’uscita di Caprile. Il Pisa ci prova con Canestrelli. Al 42’ Kiliçsoy sfiora il vantaggio ma due minuti dopo arriva un rigore per i toscani per un tocco di mano di Adopo: tira Tramoni e non sbaglia. Nella ripresa arriva il pareggio dei padroni di casa con una rete di Folorunsho, poi il raddoppio grazie a Kiliçsoy. All’89’ segna Moreo che sigla il 2-2.

Il tabellino di Cagliari-Pisa 2-2

45' Rig Tramoni (P), 59' Folorunsho (C), 71' Kiliçsoy (C), 89' Moreo (P)

 

CAGLIARI (4-3-2-1): Caprile, Palestra, Mina, Rodriguez, Obert (1' st Idrissi), Adopo (10' st Zappa), Deiola, Folorunsho (18' st Mazzitelli), Esposito, Gaetano (37' st Cavuoti), Kilicsoy (37' st Borrelli). All.: Pisacane

 

PISA (3-5-2): Semper, Bonfanti (19' st Vural), Caracciolo, Canestrelli, Tourè (36' st Lorran), Piccinini (19' st Calabresi), Aebischer, Hojholt (19' st Moreo), Angori, Tramoni (36' st Leris), Meister. All.: Gilardino

 

Ammoniti: Adopo per comportamento scorretto; Mina, Bonfanti, Esposito, Calabresi per scorrettezze.  

Partite Serie A

Leggi anche

Serie A, la Juve batte 2-1 la Roma. Lazio-Cremonese finisce 0-0. VIDEO

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

Ansa/Ipa

1/10
Sport

Serie A, chi sono i calciatori più pagati? La classifica

Nella stagione in corso, il monte ingaggi netto totale del nostro campionato ammonta a circa 652 milioni di euro. Una grossa fetta è destinata agli stipendi dei 25 calciatori più pagati, spiega il sito Calcio e Finanza, che ha realizzato la lista, dominata nelle posizioni di vertice dai giocatori di Inter e Juventus

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Serie A, Cagliari-Pisa finisce 2-2. Ora in campo Sassuolo-Torino

Sport

La 16^ giornata di campionato si chiude con le ultime 4 partite. Alle 18 la Fiorentina ospita...

Sci, Sofia Goggia vince il SuperG in Val d'Isere

Sport

L'olimpionica azzurra, alla quarta vittoria in carriera sulla pista francese Oreiller-Killy, ha...

Serie A, la Juve batte 2-1 la Roma. Lazio-Cremonese finisce 0-0. VIDEO

Sport

La 16esima giornata del campionato è iniziata oggi con due partite. La sfida delle 18 tra Lazio e...

Partite Serie A

Supercoppa Italiana, Bologna batte 4-3 ai rigori l'Inter: è in finale

Sport

Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini...

epa12603772 Riccardo Orsolini of Bologna (C) celebrates with his teammates after scoring the 1-1 goal during the Italian Super Cup semi-final match between Bologna FC 1909 and Inter in Riyadh, Saudi Arabia, 19 December 2025. EPA/STR

Morto in un incidente aereo l'ex campione Nascar Greg Biffle

Sport

Il velivolo su cui viaggiava in North Carolina è precipitato poco dopo il decollo: sette le...

Sport: I più letti