Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari

Il tennista altoatesino e numero 2 del mondo esordisce al secondo turno del Master 1000 contro il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo

Sorteggiato il tabellone di Indian Wells, torneo americano che apre la stagione dei Master 1000 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo). Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells a partire dal secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato.

I possibili avversari di Sinner

Dopo Duckworth o un qualificato al secondo turno, al 3° Sinner potrebbe incontrare uno fra Tsitsipas, Etcheverry e Shapovalov. Agli ottavi i possibili avversari sono Khachanov, Paul e Fonseca, mentre ai quarti Shelton, Mensik, Tien e Davidovich Fokina. La semifinale potrebbe vedere un derby italiano con Musetti oppure una sfida con Zverev o Auger-Aliassime, mentre gli ipotetici avversari della finale sono Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur.