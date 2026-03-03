Sinner all'Atp Indian Wells 2026, il tabellone e gli avversari

Il tennista altoatesino e numero 2 del mondo esordisce al secondo turno del Master 1000 contro il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo
Sorteggiato il tabellone di Indian Wells, torneo americano che apre la stagione dei Master 1000 (in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 4 al 15 marzo). Jannik Sinner torna in campo a Indian Wells a partire dal secondo turno, dove affronterà il vincente della sfida tra l'australiano Duckworth e un qualificato.
I possibili avversari di Sinner
Dopo Duckworth o un qualificato al secondo turno, al 3° Sinner potrebbe incontrare uno fra Tsitsipas, Etcheverry e Shapovalov. Agli ottavi i possibili avversari sono Khachanov, Paul e Fonseca, mentre ai quarti Shelton, Mensik, Tien e Davidovich Fokina. La semifinale potrebbe vedere un derby italiano con Musetti oppure una sfida con Zverev o Auger-Aliassime, mentre gli ipotetici avversari della finale sono Alcaraz, Djokovic, Fritz e De Minaur.
Otto italiani in top 100
Il tennis azzurro approda a Indian Wells festeggiando per il rientro di Mattia Bellucci nella top 100 Atp. Con il 24enne di Busto Arsizio, risalito di 16 posizioni grazie al quarto di finale ad Acapulco, sono ora otto gli italiani tra i 100 migliori tennisti del mondo. Primo è Sinner, secondo dietro Carlos Alcaraz. Quinto Musetti, 15esimo Cobolli e 21esimo Darderi. Alle loro spalle Lorenzo Sonego (61), Matteo Berrettini (66), Matteo Arnaldi (85) e Bellucci (94).
Altoatesino, nel 2023 vince il primo Masters 1000. A novembre conquista la Coppa Davis. Nel 2024 è il primo italiano a vincere l'Australian Open. Poi arriva in vetta al ranking (dove rimane per più di un anno). E si aggiudica Us Open e Atp Finals. Nel 2025 si riconferma a Melbourne, prima della sospensione per il caso Clostebol. A giugno è in finale al Roland Garros contro Alcaraz, persa per un soffio, ma si prende la rivincita vincendo Wimbledon e Finals ancora contro il rivale spagnolo. A cura di Federica Villa