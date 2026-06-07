Quinta vittoria di fila nella stagione 2026 di Formula 1 per il pilota italiano della Mercedes, che ha dominato dall'inizio alla fine il Gran Premio a Monte-Carlo. “È stato un weekend incredibile. La stagione è ancora lunga e l'obiettivo è continuare a esprimerci a questo livello", ha detto il leader della classifica del Mondiale piloti. Fuori l'altra Ferrari di Leclerc

Kimi Antonelli ha vinto a Monte-Carlo il Gran Premio di Monaco, sesta prova del Mondiale 2026 di Formula 1: per il pilota italiano della Mercedes, che ha dominato la corsa dall’inizio alla fine, è la quinta vittoria di fila in questa stagione. Seconda sul traguardo la Ferrari di Lewis Hamilton, terza la Red Bull di Isack Hadjar. Fuori l’altra Ferrari di Charles Leclerc, finita contro il muro alla curva 19 a 12 giri dalla fine. Dopo l’incidente del monegasco, la corsa è stata sospesa per 45 minuti per un problema all'asfalto: dopo la bandiera rossa, nuova partenza e trionfo di Antonelli. Fuori dalla zona punti George Russell. Ritiro di Max Verstappen poco dopo il via e poi di Lando Norris ( IL RACCONTO DELLA GARA DI SKY SPORT ).

Antonelli: “Weekend incredibile”

Per Kimi Antonelli è stato un fine settimana da sogno: dopo aver dominato le ultime libere, sabato sulle stradine del Principato di Monaco si è preso una storica pole e poi domenica ha conquistato anche la vittoria del Gran Premio, 22 anni dopo Trulli. “È stato un weekend incredibile, una gara incredibile, avevamo un passo incredibile e ho avuto sensazioni incredibili", ha esultato Antonelli dopo il trionfo. “È un grande momento, dopo la bandiera rossa avevo qualche preoccupazione, non volevo ripartire ma ho recuperato la concentrazione e sapevo che dovevo arrivare primo alla prima curva”, ha aggiunto. E sulla classifica del Mondiale piloti, dopo l’allungo di oggi in testa, ha frenato: "La stagione è ancora lunga e l'obiettivo è continuare a esprimerci a questo livello”.

Hamilton: “Stiamo progredendo”

Dopo il secondo posto conquistato nel Gp di Monaco, ha parlato anche Lewis Hamilton. “Devo iniziare congratulandomi con Kimi e il team Mercedes, hanno fatto un lavoro incredibile. Noi stiamo progredendo, ma ancora non riusciamo a tenere il passo della Mercedes. C'è stato anche un bellissimo pubblico e accetto il verdetto", ha detto il pilota della Ferrari. Sulla sua monoposto, poi, ha aggiunto: “La macchina è bella ma serve più carico aerodinamico. Poi oggi abbiamo avuto un problema di temperature, quindi vari imprevisti. Ringrazio tutti i ragazzi in fabbrica e speriamo di fare presto un passo in avanti".