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Europei di nuovo 2026, Paltrinieri bronzo della 5 km di fondo

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Oro al tedesco Florian Wellbrock. Medaglia d'argento per l'ungherese David Betlehem. Quinto posto per l'altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto

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Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli Europei di nuoto a Parigi nelle acque della Senna. Oro al tedesco Florian Wellbrock. Medaglia d'argento per l'ungherese David Betlehem. Quinto posto per l'altro azzurro Domenico Acerenza davanti a Marcello Guidi, sesto.

La soddisfazione di Paltrinieri

"E' stata una gara durissima, ho fatto tanta fatica in mezzo, sono molto contento anche se non sono riuscito a riprendere i due in testa. Ieri ho fatto degli errori da persona più che da atleta, ho perso la fiducia e i punti di riferimenti". E' felice Gregorio Paltrinieri per la medaglia di bronzo conquistata agli Europei di nuoto nella 5 km di fondo. "Oggi - amette l'azzurro - ho cercato di resistere e ho portato casa un risultato migliore. Tutti mi dicono che sono il loro idolo, tutto quello che ho fatto ha alzato il livello e mi diverto ancora. Le risposte in vista di Los Angeles stanno arrivando". 

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