Nuovo malore in campo per l'ex giocatore dell'Inter Christian Eriksen

Durante l’amichevole tra Danimarca e Ucraina, Christian Eriksen ha accusato un nuovo malore in campo. La partita è stata sospesa definitivamente al 65° minuto.Il direttore di gara ha immediatamente interrotto il gioco per permettere l’intervento dei sanitari, mentre compagni di squadra e avversari si sono raccolti attorno al centrocampista danese per evitare riprese video. Secondo le prime informazioni, Eriksen sarebbe cosciente, ma al momento non sono stati diffusi aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.L’episodio ha inevitabilmente riportato alla memoria quanto accaduto agli Europei del 2021. Il centrocampista, classe 1992 e attualmente in forza al Wolfsburg, aveva subito l’impianto di un defibrillatore cardioverter dopo quel malore.

Crollato al 19' del secondo tempo

Eriksen, 34 anni, è caduto a terra al 19' del secondo tempo dell'amichevole e dopo aver ricevuto le prime cure il giocatore si è rialzato e diretto verso l'ambulanza. Secondo lo speaker dello stadio, citato dai media danesi, il giocatore "sta bene considerate le circostanze". Il medico della nazionale Morten Boesen ai danesi di TV2 ha raccontato nel dettaglio l'episodio e gli attimi di paura rivissuti in campo: "Christian sta bene in questo momento. Lui stesso ha chiesto di andare in ospedale in ambulanza, e questo è un buon segno. Siamo in costante contatto con i medici. Ora dobbiamo analizzare il suo pacemaker". Boesen era presente a Parken nel 2021, quando Eriksen ebbe il primo malore. "E' un fatto molto spiacevole questo, per fortuna ora si è ripreso velocemente".