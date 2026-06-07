Usa, Simone Biles ricoverata d'urgenza: "Ho rischiato di morire"

Tanta paura per la campionessa americana della ginnastica, che ha messo in allarme i suoi tantissimi fan postando sui social un messaggio in cui racconta genericamente di aver avuto un problema che le poteva costare la vita, allegando una foto che ritrae il suo polso con diversi braccialetti d'ospedale. "Esperienza spaventosa", ha rivelato ai fan ascolta articolo

La superstar della ginnastica Simone Biles ha rivelato un recente problema di salute tramite Instagram, senza però fornire dettagli sull'emergenza medica che ha definito una delle esperienze più spaventose della sua vita. Ieri, sabato 6 giugno, l'atleta ha postato un storia in cui mostrava una foto del suo polso circondato da diversi braccialetti ospedalieri, una con dei fiori e un'altra con uno screenshot della sua frequenza cardiaca a riposo elevata, spiegando: "Sarò qui". "Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla privacy, ma rischiare di morire non era certo nei miei piani all'inizio di questa settimana", ha scritto Biles.

"Una delle esperienze più spaventose" "Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto", ha spiegato ancora, sottolineando che la situazione è stata resa ancora più terrificante dalla partenza del marito Jonathan Owens per gli allenamenti fuori stagione con gli Indianapolis Colts, la sua squadra di football americano. "Sono stata a letto a riposare questa settimana", ha rivelato Biles, "vi spiegherò tutto prima o poi, ma un ringraziamento speciale a tutti i miei cari che mi hanno contattata, si sono informati sulle mie condizioni, mi hanno fatto visita e mi hanno mandato dei fior. Vi amo tantissimo". Leggi anche Valentina Petrillo: "Da atleta transgender il Pride è tutti i giorni"

La storia postata da Simone Biles su Instagram