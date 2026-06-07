Usa, Simone Biles ricoverata d'urgenza: "Ho rischiato di morire"

Tanta paura per la campionessa americana della ginnastica, che ha messo in allarme i suoi tantissimi fan postando sui social un messaggio in cui racconta genericamente di aver avuto un problema che le poteva costare la vita, allegando una foto che ritrae il suo polso con diversi braccialetti d'ospedale. "Esperienza spaventosa", ha rivelato ai fan
La superstar della ginnastica Simone Biles ha rivelato un recente problema di salute tramite Instagram, senza però fornire dettagli sull'emergenza medica che ha definito una delle esperienze più spaventose della sua vita. Ieri, sabato 6 giugno, l'atleta ha postato un storia in cui mostrava una foto del suo polso circondato da diversi braccialetti ospedalieri, una con dei fiori e un'altra con uno screenshot della sua frequenza cardiaca a riposo elevata, spiegando: "Sarò qui". "Di solito non condivido cose del genere perché tengo alla privacy, ma rischiare di morire non era certo nei miei piani all'inizio di questa settimana", ha scritto Biles.
"Una delle esperienze più spaventose"
"Questa è stata una delle esperienze più spaventose della mia vita, se non la più spaventosa in assoluto", ha spiegato ancora, sottolineando che la situazione è stata resa ancora più terrificante dalla partenza del marito Jonathan Owens per gli allenamenti fuori stagione con gli Indianapolis Colts, la sua squadra di football americano. "Sono stata a letto a riposare questa settimana", ha rivelato Biles, "vi spiegherò tutto prima o poi, ma un ringraziamento speciale a tutti i miei cari che mi hanno contattata, si sono informati sulle mie condizioni, mi hanno fatto visita e mi hanno mandato dei fior. Vi amo tantissimo".
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Sette volte compionessa olimpica
Biles, 29 anni, è sette volte campionessa olimpica. Tre di questi ori sono arrivati ai Giochi di Parigi del 2024, dove ha fatto un emozionante ritorno sul palcoscenico olimpico dopo una lunga pausa dovuta a problemi di salute mentale. Nel febbraio di quest'anno ha partecipato alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e ha consolato la pattinatrice statunitense Ilia Malinin quando la grande favorita è stata costretta a ritirarsi dalla corsa alle medaglie. Biles ha subito una delusione simile quando si è presentata come favorita ai Giochi di Tokyo del 2021, dopo aver vinto quattro ori ai Giochi di Rio del 2016, ma si è ritirata da diverse gare a causa di un episodio di "blocco mentale" scatenato da stress o ansia.
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Mondiali ginnastica artistica, Simone Biles esegue salto leggendario
La campionessa americana ha illuminato le qualificazioni del torneo iridato ad Anversa, città dove vinse le sue prime medaglie mondiali. Entra nella storia eseguendo al volteggio lo “Yurchenko doppio carpio”, un esercizio finora eseguito solo dagli uomini. Il salto ha ottenuto l'incredibile punteggio di 15.266