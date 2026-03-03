Atp Indian Wells, tabellone e partecipanti: il calendario delle gare

In California si ripresenta la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Ma se lo spagnolo arriva da imbattuto nel 2026, dopo il trionfo agli Australian Open e a Doha, il campione italiano torna in campo dopo la sconfitta a sorpresa con Mensik in Qatar. Alle spalle dei due super big del tabellone ci sono Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, ma anche Sascha Zverev, Taylor Fritz e Ben Shelton. Ma occhio alle sorprese

In California si ripresenta, dunque, la sfida tra Carlos Alcaraz e Jannik Sinner. Ma se lo spagnolo arriva da imbattuto nel 2026, dopo il trionfo agli Australian Open e a Doha, il campione italiano torna in campo dopo la sconfitta a sorpresa con Mensik in Qatar. Alle spalle dei due super big del tabellone ci sono Novak Djokovic e Lorenzo Musetti, ma anche Sascha Zverev, Taylor Fritz e Ben Shelton.

A Indian Wells parte la stagione dei Masters 1000 con il primo dei due appuntamenti del Sunshine Double. Ad attirare l'attenzione sarà, come da pronostico, la sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, senza dimenticare possibili sorprese come d'altronde lo scorso anno, quando a trionfare era stato Jack Draper.

Il tabellone maschile e gli italiani

In particolare, il sorteggio del tabellone del singolare maschile di Indian Wells vede Jannik Sinner all'esordio al secondo turno, più avanti nella settimana, contro il vincente della sfida tra l'australiano James Duckworth e un qualificato. Al terzo turno, nel primo vero esame del torneo, Sinner troverebbe uno tra Tomas Martin Etcheverry, Stefanos Tsitsipas e Denis Shapovalov. Negli eventuali ottavi di finale, ecco il russo Karen Khachanov, lo statunitense Tommy Paul o il brasiliano Joao Fonseca prima del duello nei quarti con lo statunitense Ben Shelton o il ceco Jakub Mensik, che ha eliminato Sinner a Doha. Nell'ipotetica semifinale, probabile confronto con il tedesco Alexander Zverev o derby con Lorenzo Musetti, testa di serie numero 5 inserita nella parte bassa del tabellone, che comprende anche Flavio Cobolli, Mattia Bellucci (primo turno contro Gabriel Diallo) e Matteo Berrettini, abbinato al francese Adrian Mannarino e destinato a sfidare Zverev al secondo round. Nella parte alta del tabellone presidiata dallo spagnolo Carlos Alcaraz, numero uno del mondo, la pattuglia italiana comprende Luciano Darderi (numero 20), che esordisce al secondo turno, Matteo Arnaldi che debutta con un qualificato. Qui è possibile visionare tutti gli abbinamenti del torneo maschile.

Il tabellone femminile con Paolini

Sorteggiato anche il main draw del "BNP Paribas Open", terzo WTA 1000 stagionale: in attesa della conclusione delle qualificazioni, nel main draw di singolare c'è una sola giocatrice italiana, Jasmine Paolini. Testa di serie numero 7, l'azzurra entrerà in corsa direttamente al secondo turno, contro ,l'austriaca Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie che potrebbe incontrare è la numero 30, la cinese Xinyu Wang. La toscana è inserita nella parte alta del tabellone, dal lato della numero 1 del mondo Aryna Sabalenka, nel quarto di Ekaterina Alexandrova, nel quarto di Coco Gauff. Nelle cinque precedenti partecipazioni al 1000 californiano, la tennista toscana non è mai andata oltre gli ottavi di finale, raggiunti i due occasioni: nel 2024 ha perso in tre set con Anastasia Potapova mentre nel 2025 ha ceduto nettamente a Liudmila Samsonova.

Le gare in programma

Mercoledì 4 marzo, dalle 20: primo turno (maschile e femminile)

Giovedì 5 marzo, dalle 20: primo turno (maschile e femminile)

Venerdì 6 marzo, dalle 20: secondo turno (maschile e femminile)

Sabato 7 marzo, dalle 20: secondo turno (maschile e femminile)

Domenica 8 marzo, dalle 20: terzo turno (maschile e femminile)

Lunedì 9 marzo, dalle 20: terzo turno (maschile e femminile)

Martedì 10 marzo, dalle 20: ottavi di finale (maschile e femminile)

Mercoledì 11 marzo, dalle 20: ottavi di finale (maschile e femminile)

Giovedì 12 marzo, dalle 20: quarti di finale (maschile e femminile)

Venerdì 13 marzo, dalle 20: semifinali femminili

Sabato 14 marzo, dalle 20: semifinali maschili

Domenica 15 marzo: finale maschile (ore 23) e finale femminile (ore 20)