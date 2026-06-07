Dopo il successo di ieri nella Sprint, lo spagnolo domina anche la gara lunga vincendo il suo primo Gp stagionale. Si tratta della 100esima vittoria in carriera tra tutte le classi. Sul podio anche Acosta e Bagnaia. Maxi incidente al via con Martin che ha fatto cadere alla prima curva il compagno di team Bezzecchi

Marc Marquez su Ducati ufficiale ha vinto il Gran Premio d'Ungheria classe MotoGp. Sul Balaton Park Circuit, il campione spagnolo ha preceduto la Red Bull Ktm di Pedro Acosta, seconda, e l'altra Ducati ufficiale di Francesco Bagnaia, terza. Subito fuori le Aprilia a causa di un incidente al via innescato dall'errore in staccata di Jorge Martin che ha coinvolto il compagno di squadra e leader del Mondiale Marco Bezzecchi, Raul Fernandez, Aldeguer e Di Giannantonio, l'unico riuscito a ripartire.

La cronaca della gara

Al via Jorge Martin parte forte e alla staccata di curva 1 tocca i piloti davanti: nella maxi caduta finiscono a terra oltre a lui anche Bezzecchi, Di Giannantonio, Aldeguer e Raul Fernandez. Al comando della gara si mette Acosta, davanti a Marc Marquez e Bagnaia. Il 9 volte campione del mondo si mette all’inseguimento e guadagna qualcosa a ogni giro. E a -12 dal traguardo riesce a passare Acosta. Poi allunga e si invola verso la sua vittoria numero 100 in carriera, considerando tutte le categorie.

Aldeguer primo nel warm up

Questa mattina era stato lo spagnolo Fermin Aldeguer, con la Ducati del team Gresini, a far segnare il miglior tempo nel warm-up. Ha preceduto di tre decimi Pedro Acosta, della Ktm, e di circa mezzo secondo il leader del mondiale, Marco Bezzecchi con l'Aprilia. Non hanno spinto Marc Marquez, autore della pole position, e Jorge Martin, rispettivamente quinto e sesto, con lo spagnolo dell'Aprilia che è caduto nella ghiaia nel finale, ma senza conseguenze. Dodicesimo crono per Francesco Bagnaia.

La Sprint di ieri vinta sempre da Marquez

Nella giornata di sabato invece si è corsa la gara Sprint, anche questa vinta da Marc Marquez. Lo spagnolo si è messo alla spalle i postumi dell'infortunio che lo hanno limitato in questa prima parte di stagione e si è imposto davanti a Pedro Acosta della Ktm. Terzo posto con la sua Ducati per Marco Bezzecchi. Sesto, invece, Jorge Martin. Ha chiuso al nono posto Francesco Bagnaia.