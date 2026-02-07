MotoGp, presentazione dei piloti e delle squadre per il mondiale 2026

MotoGp, la presentazione dei piloti e delle squadre per il mondiale 2026
Si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia, la prima uscita ufficiale dei piloti e delle squadre impegnate nell’edizione 2026 della MotoGP. Tra i più attesi il campione del mondo in carica, Marc Marquez, e il suo compagno di box Pecco Bagnaia
- Si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia, la presentazione della stagione 2026 di MotoGp. Nel corso dell’evento i piloti hanno sfilato per le strade della città in sella alle loro moto.
- I piloti, a eccezione degli infortunati Fabio Quartararo e Fermin Aldeguer, sono stati presentati al pubblico, così come le moto che guideranno nel corso della stagione 2026 di MotoGp.
- Tra i più attesi alla presentazione c’era senza dubbio il campione del mondo in carica, Marc Marquez, che anche quest’anno correrà in sella alla Ducati ufficiale.
- Come la scorsa stagione, il suo compagno di box sarà Pecco Bagnaia: l’italiano due volte campione della MotoGp andrà alla ricerca di riscatto dopo un 2025 complicato.
- I piloti hanno sfilato per le strade di Kuala Lumpur in sella alle loro moto, mostrando al pubblico i nuovi mezzi del 2026. Tra loro anche quelli del team Honda ufficiale, Luca Marini e Joan Mir (campione del mondo nel 2020).
- Presente in Malesia anche Alex Rins, in sella alla sua Monster Energy Yamaha. Il compagno di squadra, il campione del mondo 2021 Fabio Quartararo, era assente per via di un infortunio.
- Anche Maverick Vinales, in sella alla sua Red Bull KTM Tech3, ha sfilato per le strade di Kuala Lumpur insieme al compagno di box Enea Bastianini.
- Sull’asfalto della capitale della Malesia si è visto anche Johann Zarco, in sella alla sua Castrol Honda LCR.
- Anche Jack Miller ha guidato la sua Prima Pramac Yamaha per le strade di Kuala Lumpur, in occasione del lancio della nuova stagione di MotoGP.
- A Kuala Lumpur per la presentazione della stagione 2026 della MotoGp era presente anche Marco Bezzecchi, che guiderà per l’Aprilia Racing.