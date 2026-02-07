Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

MotoGp, la presentazione dei piloti e delle squadre per il mondiale 2026

Sport fotogallery
10 foto
©Getty

Si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia, la prima uscita ufficiale dei piloti e delle squadre impegnate nell’edizione 2026 della MotoGP. Tra i più attesi il campione del mondo in carica, Marc Marquez, e il suo compagno di box Pecco Bagnaia 

Sport: Ultime gallery

MotoGp, presentazione dei piloti e delle squadre per il mondiale 2026

Sport

Si è tenuta a Kuala Lumpur, in Malesia, la prima uscita ufficiale dei piloti e delle squadre...

10 foto

Olimpiadi Milano Cortina 2026, cerimonia d'apertura a San Siro. FOTO

Sport

Lo stadio ha aperto le porte all’inaugurazione dei Giochi invernali, che hanno preso...

28 foto

Serie A, da Tudor a Zanetti: allenatori esonerati nel 2025/26

Sport

L’ormai ex allenatore dell'Hellas Verona è il sesto a essere sollevato dall’incarico nel corso di...

14 foto
Serie A

Olimpiadi 2026, azzurri regalano a Mattarella giacca dei Giochi. FOTO

Sport

In attesa della cerimonia di inaugurazione di venerdì 6, oggi la fiamma olimpica è arrivata in...

16 foto

Cristiano Ronaldo compie 41 anni, carriera e trofei del portoghese

Sport

Il campione portoghese non rinuncia a un ruolo da protagonista e continua a macinare record in...

10 foto

Video in evidenza

    ALTRE NOTIZIE

    Protesta contro Olimpiadi e Ice, in corso a Milano il corteo

    Cronaca

    Alcune migliaia di persone si sono radunate per la manifestazione promossa dal Comitato...

    Iran: "Pronti ad accordo rassicurante con gli Usa su nucleare". LIVE

    live Mondo

    Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi si è detto pronto a raggiungere un accordo...

    Zelensky: "Gli Usa vogliono la fine della guerra entro giugno". LIVE

    live Mondo

    Gli Stati Uniti, ha aggiunto il leader di Kiev, "non dovrebbero comunque fare accordi...