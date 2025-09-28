Esplora tutte le offerte Sky
MotoGp Giappone, vince Bagnaia. Marquez secondo e campione del mondo

Sport
©Getty

Sono nove i titoli iridati nella carriera dello spagnolo, sette nella classe regina

ascolta articolo

Pecco Bagnaia vince il Gran Premio del Giappone, Marc Marquez conquista il Mondiale di MotoGp. Doppia festa in casa Ducati, che può celebrare il ritorno del pilota italiano, che dopo la Sprint porta a casa anche la gara lunga sul circuito di Motegi precedendo proprio il compagno di scuderia spagnolo, dominatore del motomondiale fin dalla prima gara della stagione e imprendibile per gli avversari, che oggi può festeggiare il nono titolo della carriera.

Gli altri piazzamenti

Terza la Honda di Joan Mir, poi ai piedi del podio due italiani: Marco Bezzecchi, quarto con la sua Aprilia, e Fabio Morbidelli in sella a VR46. Sesta la Ducati Gresini di Alex Marquez, fratello di Marc e secondo nella classifica Piloti, che comunque è riuscito a risalire dopo una pessima prova in qualifica, che lo ha costretto a partire dalla decima posizione. Dietro di lui Fernandez e Quartararo, chiudono la top ten Zarco e Aldeguer.

