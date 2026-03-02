Offerte Sky
Tennis, Darderi vince l'Atp 250 di Santiago del Cile

Sport

Battuto il tedesco Yannick Hanfmann con il punteggio di 7-6 (6) 7-5. Darderi diventa il giocatore con più trofei Atp sul rosso all'attivo da inizio 2024, uno in più di Carlos Alcaraz

Luciano Darderi batte Yannick Hanfmann e conquista il torneo Atp 250 di Santiago del Cile. L'italiano, numero 21 del ranking mondiale, si è imposto sul tedesco, n.81 Atp, con il punteggio di 7-6 (6) 7-5. Darderi diventa il giocatore con più trofei Atp sul rosso all'attivo da inizio 2024, uno in più di Carlos Alcaraz. E' secondo per partite vinte da inizio 2024: 48, una in meno dell'argentino Francisco Cerundolo

