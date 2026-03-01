La 27sima giornata prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Milan, in trasferta, ha battuto 2-0 la Cremonese. Alle 15 è iniziata la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Alle 18 c’è Torino-Lazio, mentre alle 20.45 chiude la domenica Roma-Juventus. Il turno termina lunedì con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina alle 20.45

La 27sima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Milan, in trasferta, ha battuto 2-0 la Cremonese. Alle 15 è iniziata la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Alle 18 c’è Torino-Lazio, mentre alle 20.45 chiude la domenica Roma-Juventus. Il turno si è aperto venerdì con il pareggio 1-1 tra Parma e Cagliari. Sabato il Como ha battuto il Lecce 3-1, Verona-Napoli è finita 1-2, Inter-Genoa è terminata 2-0. La giornata si chiuderà lunedì con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).