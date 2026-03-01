Offerte Sky
Serie A, il Milan batte in trasferta la Cremonese 2-0. Ora Sassuolo-Atalanta. VIDEO

Sport
©Ansa

La 27sima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Milan, in trasferta, ha battuto 2-0 la Cremonese. Alle 15 è iniziata la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Alle 18 c’è Torino-Lazio, mentre alle 20.45 chiude la domenica Roma-Juventus. Il turno si è aperto venerdì con il pareggio 1-1 tra Parma e Cagliari. Sabato il Como ha battuto il Lecce 3-1, Verona-Napoli è finita 1-2, Inter-Genoa è terminata 2-0. La giornata si chiuderà lunedì con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).

Il tabellino di Cremonese-Milan 0-2

45' st Pavlovic, 48' st Leao
 

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti (21'st Terracciano); Zerbin (21'st Barbieri), Vandeputte (36'st Grassi), Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (21'st Djuric). All.: Nicola

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (32'st Nkunku), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (17'st Fullkgrug), Fofana (17'st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (44'st Estupinian); Pulisic (32'st Athekame), Leao. All. Allegri  
 

Ammoniti: Terracciano, Maleh per gioco falloso.

Serie A

