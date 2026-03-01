La 27sima giornata prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Milan, in trasferta, ha battuto 2-0 la Cremonese. Alle 15 è iniziata la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Alle 18 c’è Torino-Lazio, mentre alle 20.45 chiude la domenica Roma-Juventus. Il turno termina lunedì con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina alle 20.45
La 27sima giornata di Serie A prosegue oggi con quattro partite. Nel match delle 12.30 il Milan, in trasferta, ha battuto 2-0 la Cremonese. Alle 15 è iniziata la sfida tra Sassuolo e Atalanta. Alle 18 c’è Torino-Lazio, mentre alle 20.45 chiude la domenica Roma-Juventus. Il turno si è aperto venerdì con il pareggio 1-1 tra Parma e Cagliari. Sabato il Como ha battuto il Lecce 3-1, Verona-Napoli è finita 1-2, Inter-Genoa è terminata 2-0. La giornata si chiuderà lunedì con Pisa-Bologna alle 18.30 e Udinese-Fiorentina alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A).
Il tabellino di Cremonese-Milan 0-2
45' st Pavlovic, 48' st Leao
CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Luperto, Bianchetti (21'st Terracciano); Zerbin (21'st Barbieri), Vandeputte (36'st Grassi), Thorsby, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy (21'st Djuric). All.: Nicola
MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (32'st Nkunku), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (17'st Fullkgrug), Fofana (17'st Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (44'st Estupinian); Pulisic (32'st Athekame), Leao. All. Allegri
Ammoniti: Terracciano, Maleh per gioco falloso.
Vedi anche
Serie A: vincono Como e Napoli. L'Inter batte il Genoa 2-0. HIGHLIGHTS
©IPA/Fotogramma
Serie A, da Tudor a Baroni: allenatori esonerati nel 2025/26
L’ormai ex allenatore del Torino è il settimo a essere sollevato dall’incarico nel corso di questa stagione. Ecco chi sono gli altri che hanno perso il posto e da chi sono stati sostituiti