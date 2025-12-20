Serie A, Lazio-Cremonese finisce 0-0. Ora Juventus-Roma: 1-0. LIVE

La 16esima giornata del campionato parte oggi con due partite. La sfida delle 18 tra Lazio e Cremonese è finita 0-0. Alle 20.45 è iniziato il big match tra Juventus e Roma, in diretta su Sky. Il turno prosegue domenica con Cagliari-Pisa alle 12.30, Sassuolo-Torino alle 15, Fiorentina-Udinese alle 18 e Genoa-Atalanta alle 20.45

La 16esima giornata del campionato di Serie A parte oggi con due partite. La sfida delle 18 tra Lazio e Cremonese è finita 0-0. Alle 20.45 è iniziato il big match tra Juventus e Roma, in diretta su Sky (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il turno prosegue domenica con Cagliari-Pisa alle 12.30, Sassuolo-Torino alle 15, Fiorentina-Udinese alle 18 e Genoa-Atalanta alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Non si giocano, invece, le partite con protagoniste le squadre impegnate nella Supercoppa italiana: Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan verranno recuperate il 14 e il 15 gennaio.