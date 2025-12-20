Serie A, Lazio-Cremonese finisce 0-0. Ora Juventus-Roma: 1-0. LIVE

La 16esima giornata del campionato parte oggi con due partite. La sfida delle 18 tra Lazio e Cremonese è finita 0-0. Alle 20.45 è iniziato il big match tra Juventus e Roma, in diretta su Sky. Il turno prosegue domenica con Cagliari-Pisa alle 12.30, Sassuolo-Torino alle 15, Fiorentina-Udinese alle 18 e Genoa-Atalanta alle 20.45
La 16esima giornata del campionato di Serie A parte oggi con due partite. La sfida delle 18 tra Lazio e Cremonese è finita 0-0. Alle 20.45 è iniziato il big match tra Juventus e Roma, in diretta su Sky (IL RACCONTO DI SKY SPORT). Il turno prosegue domenica con Cagliari-Pisa alle 12.30, Sassuolo-Torino alle 15, Fiorentina-Udinese alle 18 e Genoa-Atalanta alle 20.45 (GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A). Non si giocano, invece, le partite con protagoniste le squadre impegnate nella Supercoppa italiana: Napoli-Parma, Inter-Lecce, Verona-Bologna e Como-Milan verranno recuperate il 14 e il 15 gennaio.
Il tabellino di Juventus-Roma 1-0 (live)
44' Conceiçao
JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; McKennie, Locatelli, Thuram, Cambiaso; Conceiçao, Yildiz; Openda. All. Spalletti
ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ziolkowski, Rensch; Celik, Cristante, Koné, Wesley; Soulé, Pellegrini; Dybala. All. Gasperini
Vedi anche
Supercoppa Italiana, Bologna batte 4-3 ai rigori l'Inter: è in finale
La cronaca di Lazio-Cremonese
Finisce senza reti e con poche emozioni la sfida tra Lazio e Cremonese. Nei primi trenta minuti succede poco o nulla. Solo nel finale del primo tempo la Lazio cerca il varco giusto prima con Guendouzi e poi con Pedro: entrambi non inquadrano la porta. Ci prova anche Pellegrini, direttamente da calcio d'angolo, ma Audero respinge. La ripresa è più viva, soprattutto per merito della Lazio che prova a spingere sull'acceleratore e va alla conclusione con Castellanos, di testa ma troppo centrale. Dall'altra parte ci prova Vardy, anche lui di testa, ma senza trovare la porta su un bel lancio di Bonazzoli. Poco dopo Noslin, scattato sul filo del fuorigioco, ha l'occasione buona con il destro ma calcia a lato. Il match vive di fiammate, la Lazio si affida alle iniziative personali, come quella che porta Marusic a calciare dal limite. Il finale regala l'emozione più grande del match: Ceccherini stende Cancellieri poche spanne fuori dall'area, evitando di un soffio il rigore ma non l'espulsione. La punizione seguente, calciata da Cataldi, non trova la porta e il match finisce 0-0.
Il tabellino di Lazio-Cremonese 0-0 (GLI HIGHLIGHTS)
LAZIO (4-3-3): Provedel, Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini (37' st Lazzari), Guendouzi, Cataldi, Vecino (19' st Belahyane), Cancellieri, Castellanos, Pedro (19' st Noslin). All.: Sarri
CREMONESE (3-4-1-2): Audero, Terracciano, Baschirotto, Folino (25' st Ceccherini), Barbieri (43' st Floriani Mussolini), Grassi (24' st Vandeputte), Bondo, Pezzella, Johnsen (31' st Zerbin), Vardy, Bonazzoli (31' st Sanabria). All.: Nicola
Ammoniti: Pedro, Barbieri, Romagnoli, Guendouzi, Pezzella e Gila per gioco falloso; Grassi per comportamento scorretto
Espulsi: al 49' st Ceccherini, rosso diretto per fallo da ultimo uomo.
Vedi anche
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale
©Getty
Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde
Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico