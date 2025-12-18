Offerte Sky
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale

La squadra di Conte si impone sugli avversari che sprecano con Saelemaekers e Nkunku. A segno Neres e Hojlung

Il Napoli batte il Milan, per 2-0, e approda in finale nella Supercoppa italiana, grazie alle reti di Neres e Hojlung. Rossoneri mai davvero pericolosi, sprecano Saelemaekers e Nkunku.

La cronaca di Napoli-Milan

Il primo tempo è stato molto equilibrato. La squadra di Conte ha avuto due occasioni con Elmas e McTominay, mentre il Milan ha sprecato con Saelemaekers e Nkunku. Il Napoli però è riuscito a concretizzare al 39' con Neres che ha approfittato di un tentativo di intervento non precisissimo di Maignan. Nella ripresa, raddoppia il Napoli grazie alla rete di Hojlund al 64'. Sul finale occasione per un 3-0 con McTominay che però non concretizza.

Il tabellino di Napoli-Milan 2-0

39' Neres, 64' Hojlund

 

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano (77' Mazzocchi), Lobotka, McTominay, Spinazzola (82' Gutierrez); Neres (88' Vergara), Hojlund (82' Lucca), Elmas (77' Lang). All. Conte

 

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter (68' Fofana), Pavlovic; Saelemaekers (68' Athekame), Loftus-Cheek, Jashari (75' Modric), Rabiot, Estupinian; Nkunku, Pulisic. All. Allegri

 

Ammoniti: Rabiot, Spinazzola, Tomori, McTominay, Athekame.

