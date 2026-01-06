Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Bologna

Nel pomeriggio la torcia olimpica a Bologna: tra i campioni presenti lungo le strade della città, il cestista Marco Belinelli e l’ex calciatore e oggi dirigente del Bologna Marco Di Vaio. Alla fine del percorso previsto un palco celebrativo in piazza Minghetti
Continua l’itinerario della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio: nel pomeriggio di oggi previsto l’arrivo a Bologna. La torcia, proveniente da San Lazzaro, avrà il suo approdo finale tra le 19.30 e le 20 in Piazza Minghetti, dove sarà allestito un palco celebrativo. Ecco cosa sapere sul percorso e sui tedofori che portano la Fiamma lungo le strade della città.
Il percorso
La fiamma farà il suo ingresso a Bologna nel tardo pomeriggio. Partenza prevista da San Lazzaro poco prima delle 17: da qui il corteo dei tedofori percorre via Giuseppe Dozza, la Rotonda Decorati al Valore Militare, via Emilia Levante e via Mazzini, per poi proseguire nell’area San Donato–Universitaria lungo via Pelagio Palagi, via Massarenti (attraversamento), via Libia, piazza Mickiewicz, via Galeotti, via San Donato, la Rotonda Sant’Egidio, via Ranzani, viale Berti Pichat, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza Verdi, largo Trombetti, via Belmeloro e via Andreatta. L’itinerario continua quindi sui viali e nel centro storico, interessando viale Filopanti, viale Ercolani, viale Carducci, via Dante, via Santo Stefano (compresa l’area pedonale), piazza della Mercanzia, via Rizzoli, piazza Re Enzo, via dell’Archiginnasio, piazza Galvani, via Farini, piazza Cavour e, infine, piazza Minghetti.
I tedofori
Tra i portatori della fiaccola figurano Marco Belinelli, già capitano della Virtus; Marco Di Vaio, ex rossoblù oggi dirigente del Bologna; Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Furio Veronesi, delegato provinciale del Coni ed ex atleta della pallanuoto; l’ex martellista Ester Balassini; la fondista Sabina Valbusa e il cestista Sascha Alessio Silombela.
Come cambia la viabilità a Bologna
Nel pomeriggio, indicativamente tra le 16:30 e le 20, lungo l’intero tracciato della manifestazione c'è il divieto assoluto di circolazione per tutti i veicoli. L’interruzione del traffico viene applicata solo per il periodo indispensabile al transito dei corridori e dei mezzi al seguito dell’organizzazione. Durante tutta la durata della chiusura dovrà comunque essere assicurato uno spazio di almeno 3,50 metri per consentire il passaggio di eventuali mezzi di soccorso. La circolazione resterà infatti consentita unicamente ai veicoli di emergenza e ai mezzi ufficiali autorizzati. A causa delle limitazioni alla viabilità, anche il trasporto pubblico subisce variazioni: le linee di autobus urbane ed extraurbane che normalmente percorrono le strade coinvolte dal passaggio della Fiamma Olimpica sono soggette a deviazioni temporanee e alla sospensione di alcune fermate dal pomeriggio fino alla serata.
©Ansa
