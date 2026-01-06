Fiamma olimpica Milano Cortina 2026, oggi la tappa a Bologna

Nel pomeriggio la torcia olimpica a Bologna: tra i campioni presenti lungo le strade della città, il cestista Marco Belinelli e l’ex calciatore e oggi dirigente del Bologna Marco Di Vaio. Alla fine del percorso previsto un palco celebrativo in piazza Minghetti ascolta articolo

Continua l’itinerario della Fiamma Olimpica delle Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026, in programma dal 6 al 22 febbraio: nel pomeriggio di oggi previsto l’arrivo a Bologna. La torcia, proveniente da San Lazzaro, avrà il suo approdo finale tra le 19.30 e le 20 in Piazza Minghetti, dove sarà allestito un palco celebrativo. Ecco cosa sapere sul percorso e sui tedofori che portano la Fiamma lungo le strade della città.

Il percorso La fiamma farà il suo ingresso a Bologna nel tardo pomeriggio. Partenza prevista da San Lazzaro poco prima delle 17: da qui il corteo dei tedofori percorre via Giuseppe Dozza, la Rotonda Decorati al Valore Militare, via Emilia Levante e via Mazzini, per poi proseguire nell’area San Donato–Universitaria lungo via Pelagio Palagi, via Massarenti (attraversamento), via Libia, piazza Mickiewicz, via Galeotti, via San Donato, la Rotonda Sant’Egidio, via Ranzani, viale Berti Pichat, piazza di Porta San Donato, via Zamboni, piazza Verdi, largo Trombetti, via Belmeloro e via Andreatta. L’itinerario continua quindi sui viali e nel centro storico, interessando viale Filopanti, viale Ercolani, viale Carducci, via Dante, via Santo Stefano (compresa l’area pedonale), piazza della Mercanzia, via Rizzoli, piazza Re Enzo, via dell’Archiginnasio, piazza Galvani, via Farini, piazza Cavour e, infine, piazza Minghetti. Leggi anche Olimpiadi invernali, rincari per alberghi e affitti a Milano

I tedofori Tra i portatori della fiaccola figurano Marco Belinelli, già capitano della Virtus; Marco Di Vaio, ex rossoblù oggi dirigente del Bologna; Mario Barbuto, presidente dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti; Furio Veronesi, delegato provinciale del Coni ed ex atleta della pallanuoto; l’ex martellista Ester Balassini; la fondista Sabina Valbusa e il cestista Sascha Alessio Silombela. Leggi anche Livigno, spostate 100 marmotte: possono danneggiare impianti da sci