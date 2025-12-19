Supercoppa Italiana, Bologna batte 4-3 ai rigori l'Inter: è in finale

Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini di Italiano, infatti, hanno battuto 4-3 ai rigori l’Inter nella semifinale che si è giocata stasera a Riad (1-1 al 90'). Ieri, invece, il Napoli aveva sconfitto 2-0 il Milan. La finalissima è in programma il 22 dicembre alle 20 italiane

Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini di Italiano, infatti, hanno battuto 4-3 ai rigori l’Inter nella semifinale che si è giocata stasera a Riad (1-1 al 90'). Ieri, invece, il Napoli aveva sconfitto 2-0 il Milan. La finalissima tra Bologna e Napoli è in programma il 22 dicembre alle 20 italiane sempre in Arabia Saudita (le 22 locali).