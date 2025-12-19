Supercoppa Italiana, Bologna batte 4-3 ai rigori l'Inter: è in finale

Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il Napoli

Sport
©Ansa

Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini di Italiano, infatti, hanno battuto 4-3 ai rigori l’Inter nella semifinale che si è giocata stasera a Riad (1-1 al 90'). Ieri, invece, il Napoli aveva sconfitto 2-0 il Milan. La finalissima è in programma il 22 dicembre alle 20 italiane

ascolta articolo

Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini di Italiano, infatti, hanno battuto 4-3 ai rigori l’Inter nella semifinale che si è giocata stasera a Riad (1-1 al 90'). Ieri, invece, il Napoli aveva sconfitto 2-0 il Milan. La finalissima tra Bologna e Napoli è in programma il 22 dicembre alle 20 italiane sempre in Arabia Saudita (le 22 locali).

La cronaca di Bologna-Inter

Il Bologna sconfigge l’Inter e giocherà la finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri vanno in vantaggio dopo 2 minuti: Bastoni serve Thuram, che al volo batte Ravaglia. Il Bologna pareggia al 35’: rigore per un fallo di mano in area di Bisseck, Orsolini va sul dischetto e non sbaglia. Al 57’ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Inter per fallo di Heggem su Bonny, poi il penalty viene revocato. Il risultato non cambia più e i tempi regolamentari finiscono 1-1. A decidere la seconda finalista della Supercoppa Italiana, quindi, sono i calci di rigore (non sono previsti i supplementari). I tiri dagli 11 metri premiano i rossoblù grazie alle parate di Ravaglia e alla grande imprecisione dei nerazzurri, che ne realizzano due su cinque. Il tiro che regala la finale lo scocca Ciro Immobile, finalmente a segno con i nuovi colori.

Il tabellino di Bologna-Inter 1-1, 4-3 dopo i rigori

2' pt Thuram (I), 35' pt rig. Orsolini (B)
 

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumí, Miranda, Moro, Pobega (30' st Ferguson), Orsolini (17' st Cambiaghi), Odgaard (30' st Fabbian), Bernardeschi (40' st Rowe), Castro (30' st Immobile). All. Italiano

 

INTER (3-5-2): J.Martinez, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique (26' st Diouf), Barella, Zielinski (41' st Sucic), Mkhitaryan (26' st Frattesi), Dimarco, Thuram (25' st Lautaro Martinez), Bonny. All. Chivu


Sequenza rigori: Lautaro Martinez gol; Ferguson gol; Bastoni parato; Moro parato; Barella fuori; Miranda fuori; Bonny parato; Rowe gol; De Vrij gol; Immobile gol

Ammoniti: nessuno.

Vedi anche

Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI SKY TG24

FOTOGALLERY

©Getty

1/40
Sport

Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde

Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico

Vai alla Fotogallery

Sport: Ultime notizie

Supercoppa Italiana, Bologna batte 4-3 ai rigori l'Inter: è in finale

Sport

Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini...

epa12603772 Riccardo Orsolini of Bologna (C) celebrates with his teammates after scoring the 1-1 goal during the Italian Super Cup semi-final match between Bologna FC 1909 and Inter in Riyadh, Saudi Arabia, 19 December 2025. EPA/STR

Morto in un incidente aereo l'ex campione Nascar Greg Biffle

Sport

Il velivolo su cui viaggiava in North Carolina è precipitato poco dopo il decollo: sette le...

Cristiano Ronaldo mostra il fisico statuario dopo la sauna

Sport

Cr7 ha condiviso su Instagram un'immagine che testimonia, ancora una volta, la sua dedizione...

Federica Pellegrini di nuovo mamma, l'annuncio sui social

Sport

L'ex campionessa del nuoto italiano e mondiale ne ha dato notizia pubblicando su Instagram una...

Milan-Como in Australia l'8 febbraio: l'annuncio della Lega Serie A

Sport

Dopo un tira e molla durato mesi, è stato il presidente Simonelli a confermare la storica prima...

Sport: I più letti