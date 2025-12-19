Supercoppa Italiana, Bologna batte 4-3 ai rigori l'Inter: è in finale

Supercoppa Italiana, il Bologna batte 4-3 ai rigori l’Inter: è in finale contro il NapoliSport
Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini di Italiano, infatti, hanno battuto 4-3 ai rigori l’Inter nella semifinale che si è giocata stasera a Riad (1-1 al 90'). Ieri, invece, il Napoli aveva sconfitto 2-0 il Milan. La finalissima è in programma il 22 dicembre alle 20 italiane
Sarà tra Bologna e Napoli la finale della 38esima edizione della Supercoppa Italiana. Gli uomini di Italiano, infatti, hanno battuto 4-3 ai rigori l’Inter nella semifinale che si è giocata stasera a Riad (1-1 al 90'). Ieri, invece, il Napoli aveva sconfitto 2-0 il Milan. La finalissima tra Bologna e Napoli è in programma il 22 dicembre alle 20 italiane sempre in Arabia Saudita (le 22 locali).
La cronaca di Bologna-Inter
Il Bologna sconfigge l’Inter e giocherà la finale di Supercoppa Italiana. I nerazzurri vanno in vantaggio dopo 2 minuti: Bastoni serve Thuram, che al volo batte Ravaglia. Il Bologna pareggia al 35’: rigore per un fallo di mano in area di Bisseck, Orsolini va sul dischetto e non sbaglia. Al 57’ l’arbitro assegna un calcio di rigore all’Inter per fallo di Heggem su Bonny, poi il penalty viene revocato. Il risultato non cambia più e i tempi regolamentari finiscono 1-1. A decidere la seconda finalista della Supercoppa Italiana, quindi, sono i calci di rigore (non sono previsti i supplementari). I tiri dagli 11 metri premiano i rossoblù grazie alle parate di Ravaglia e alla grande imprecisione dei nerazzurri, che ne realizzano due su cinque. Il tiro che regala la finale lo scocca Ciro Immobile, finalmente a segno con i nuovi colori.
Il tabellino di Bologna-Inter 1-1, 4-3 dopo i rigori
2' pt Thuram (I), 35' pt rig. Orsolini (B)
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia, Holm, Heggem, Lucumí, Miranda, Moro, Pobega (30' st Ferguson), Orsolini (17' st Cambiaghi), Odgaard (30' st Fabbian), Bernardeschi (40' st Rowe), Castro (30' st Immobile). All. Italiano
INTER (3-5-2): J.Martinez, Bisseck, De Vrij, Bastoni, Luis Henrique (26' st Diouf), Barella, Zielinski (41' st Sucic), Mkhitaryan (26' st Frattesi), Dimarco, Thuram (25' st Lautaro Martinez), Bonny. All. Chivu
Sequenza rigori: Lautaro Martinez gol; Ferguson gol; Bastoni parato; Moro parato; Barella fuori; Miranda fuori; Bonny parato; Rowe gol; De Vrij gol; Immobile gol
Ammoniti: nessuno.
Vedi anche
Supercoppa, il Napoli batte il Milan 2-0 e vola in finale
©Getty
Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde
Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico