Mondiali 2026, le squadre ammesse: da Argentina a Curacao e Capo Verde

Mondiali 2026, le squadre qualificate: dall'Argentina a Curacao e Capo Verde
Si va definendo il quadro delle squadre al via della prossima Coppa del Mondo. Delle 48 Nazionali che si contenderanno il trofeo sono 42 quelle che hanno già strappato il pass. Tra loro anche quelle dei Paesi ospitanti, ovvero Usa, Canada e Messico
- Sono già 42 le Nazionali qualificate per il Mondiale di calcio del 2026, in programma tra Messico, Usa e Canada. L'ultima in ordine di tempo, e forse anche la più sorprendente, è la piccola nazione caraibica di Curaçao, diventata il Paese più piccolo di sempre (appena 156mila abitanti) a qualificarsi per una rassegna iridata. Il pass è arrivato dopo il pareggio 0-0 contro la Giamaica a Kingston.
- Tra le qualificate più blasonate anche il Brasile di Carlo Ancelotti. I verdeoro, grazie alle prestazioni di Vinicius e compagni, sono una delle ultime selezioni sudamericane ad aver staccato il pass per la competizione in programma il prossimo anno.
- L'Argentina dell'eterno Messi è un'altra Nazionale del Sudamerica già qualificata. Come avviene da diversi anni, le 10 squadre della confederazione sudamericana Conmebol si sfidano in un girone unico con gare di andata e ritorno. Le prime sei si sono qualificate alla Coppa del Mondo, mentre la settima accederà agli spareggi intercontinentali.
- L'Inghilterra è una delle qualificate dell'area europea per la Coppa del Mondo Fifa 26. Gli uomini di Tuchel hanno dominato il Gruppo K nelle qualificazioni. Leader in campo, ma non solo il capitano, Harry Kane.
- Non mancheranno i vicecampioni della Francia che proveranno a vendicare la sconfitta contro l'Argentina subita nell'ultima edizione dei Mondiali. A guidare la selezione francese, a suon di gol, ci sarà sicuramente il suo capitano, Kylian Mbappé.
- Tornando all'area sudamericana, ecco che anche l'Ecuador fa compagnia a Brasile ed Argentina. La selezione ecuadoregna ha festeggiato la qualificazione con due turni di anticipo rispetto alla fine del girone di qualificazione.
- Altra qualificata sudamericana è l'Uruguay di capitan Valverde, idolo in patria, ma calciatore di punta anche del Real Madrid.
- Per il Sudamerica sarà in campo anche la Colombia che ha conquistato l'accesso ai prossimi Mondiali dopo un positivo cammino nel girone di qualificazione. Tra i leader della squadra c'è anche Yerry Mina, difensore che milita nel Cagliari.
- La schiera di nazionali sudamericane si arricchisce anche con la qualificazione ai prossimi Mondiali del Paraguay. Il team guidato in panchina da Gustavo Julio Alfaro proverà a ben figurare nonostante non sia certo una delle favorite.
- C'è anche il Giappone del centrocampista Kubo nell'elenco di tutte le Nazionali già certe di partecipare alla Coppa del Mondo.
- Tra le squadre certe di partecipare ai Mondiali del 2026 c'è anche l'Australia che ha festeggiato sul campo il traguardo dopo una cavalcata molto proficua.
- La Corea del Sud di Son, uno dei suoi giocatori più rappresentativi, è un'altra delle squadre già certe di partecipare al torneo che si svolgerà tra Usa, Messico e Canada nel 2026.
- Tra le novità assolute c'è la Giordania, che è una delle squadre che staccato il pass per il prossimo campionato del mondo sorprendendo rispetto alle attese: per loro si tratta di una prima, storica, volta.
- Proseguendo nell'elenco di chi è già pronto per pensare al prossimo Mondiale di calcio ecco che è presente anche l'Iran di Taremi, attaccante che in passato ha militato anche nell'Inter, in Serie A.
- Per la prima volta l'Oceania ha un posto garantito per la Coppa del Mondo. La Nuova Zelanda ha staccato il pass per i Mondiali 2026 grazie a un girone di qualificazione molto positivo.
- Altra new entry è quella dell'Uzbekistan di capitan Shomurodov. L'attaccante ha militato in diverse squadre del campionato di Serie A, tra cui anche la Roma. La selezione uzbeka sarà allenata da Fabio Cannavaro.
- Una selezione che parteciperà ai prossimi Mondiali e su cui c'è molta curiosità, per capire fino a dove potrà arrivare, è quella del Marocco. A guidare la squadra c'è Achraf Hakimi, laterale a tutta fascia che milita in Francia, nel Psg.
- Non certamente tra le pretendenti alla vittoria finale, ma in Canada, Usa e Messico ci sarà anche la selezione della Tunisia.
- A lottare per un piazzamento significativo ci sarà anche l'Egitto. La stella della squadra, con un passato importante anche in Italia, è sicuramente Mohamed Salah, attualmente in forza al Liverpool.
- La nazionale di calcio dell'Algeria, i cui giocatori sono soprannominati "volpi del deserto", sarà una delle squadre presenti al via della prossima rassegna mondiale in programma nel 2026.
- Tra le squadra africane tenterà di farsi spazio anche il Ghana, guidato in panchina da Otto Addo.
- Anche la nazionale di calcio maschile del piccolo Stato africano di Capo Verde si è qualificata ai Mondiali. Si tratta della prima volta nella storia del Paese, un arcipelago di 10 isole nell’oceano Atlantico che ha poco più di mezzo milione di abitanti.
- Il Sudafrica è un'altra delle Nazionali che ha staccato il biglietto per l’edizione della Coppa del Mondo Fifa 2026. I Bafana Bafana hanno fatto l’ultima comparsa sul palcoscenico internazionale da padroni di casa nel 2010.
- Il Qatar si appresta a disputare la sua seconda Coppa del Mondo in assoluto. Per la prima volta, i Granata si sono qualificati ai Mondiali superando le eliminatorie. Tra gli artefici c'è anche il tecnico spagnolo Julen Lopetegui che ha assunto la guida della squadra nel maggio 2025.
- L’Arabia Saudita parteciperà a quella che è la sua settima Coppa del Mondo Fifa. I Green Falcons, come vengono denominati, puntano a superare la fase a gironi per la seconda volta. A guidare la squadra in panchina c'è Hervé Renard.
- Il Senegal si appresta a disputare invece il suo terzo Mondiale consecutivo. Per i Leoni della Teranga questa sarà la quinta partecipazione alla competizione iridata. Gli uomini di Pape Thiaw sperano di eguagliare o addirittura superare il loro miglior risultato: i quarti di finale raggiunti nel 2002.
- La Costa d'Avorio tornerà ai Mondiali per la prima volta dall’edizione del 2014, quando il torneo si disputò in Brasile. La nazionale degli Elefanti parteciperà alle finali mondiali per la quarta volta. In panchina c'è Emerse Faé che ha assunto la guida tecnica della Costa d'Avorio il 24 gennaio 2024.
- In attesa della definizione delle qualificate dai playoff, anche l'Europa ha assegnato i suoi primi 12 posti. Presente la Crozia dell'eterno Luka Modric
- A proposito di 'immortali', non poteva mancare il Portogallo trascinato da Cristiano Ronaldo, ma zeppo di tanti altri campionissimi
- Qualificata a punteggio pieno la Norvegia che, dopo avere strapazzato l'Italia anche a San Siro, ha strappato il pass per il Mondiali per la prima volta dal 1998
- Non poteva mancara la Germania, qualificata non senza qualche patema di troppo nel suo girone grazie al successo nell'ultima gara contro la Slovacchia
- Tra le Nazionali più convincenti nel percorso di avvicinamento alla Coppa del Mondo c'è sicuramente l'Olanda, che si candida a essere una delle protagoniste del torneo
- Stessa sorte per il Belgio, alle prese con un ricambio generazionale che poco a poco sta portando alla costruzione di una squadra in grado di dire la sua, in mano a una vecchia conoscenza del calcio italiano come Rudi Garcia
- Vincitrice del proprio raggruppamento anche l'Austria, che torna così a partecipare a un Campionato del Mondo dopo una lunghissima assenza
- Un'habitué delle fasi finali è, invece, la Svizzera, squadra abituata tradizionalmente a partire in sordina, ma che raramente fallisce i grandi appunatmenti
- Tra le favoritissime come non citare la Spagna di Lamine Yamal e non solo. Le Furie Rosse puntano di nuovo a uno storico bis dopo la conquista dell'Europeo
- Qualificata all'ultimo respiro, invece, la SCozia, trascinata letteralmente da Scott McTominay, autore di un gol sensazionale nell'ultima sfida con la Danimarca
- Torna a partecipare a un Mondiale anche Haiti, dopo il successo per 2-0 sul Nicaragua. La compagine centroamericana mancava a una rassegna iridata da 52 anni
- Nell'ultima tornata di sfide per guadagnare l'accesso alla fase finale è arrivato anche il successo decisivo per la qualificazione di Panama su El Salvador
- Il Mondiale 2026 sarà a 48 squadre. Tre posti, di diritto, spettano ai Paesi che ospiteranno la rassegna iridata, ovvero Canada, Messico e Stati Uniti.