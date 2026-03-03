Offerte Sky
Attacco all'ambasciata Usa di Riad, "CR7 lascia il Paese sul suo jet"

Sport
©Getty

Le informazioni relative all'asso portoghese non sono ancora ufficiali, ma le ipotesi sulle sue sorti dopo l'escalation in Medio Oriente lo vedono lontano da Riad e più vicino alla Spagna a bordo di un aereo privato

Non ci sono ancora certezze ufficiali in merito, ma sembrerebbe che l'asso portoghese Cristiano Ronaldo abbia lasciato l’Arabia Saudita, proprio nelle ore successive all’attacco avvenuto nei confronti dell’ambasciata statunitense a Riad, nell'ambito del conflitto che sta infiammando il Medio Oriente (TUTTE LE NEWS IN DIRETTA). Obiettivo, se la notizia venisse confermata, sarebbe quello di tornare a Madrid, in Spagna, in un luogo più sicuro per se stesso e per la sua famiglia.

I dati di tracciamento

Secondo quanto trapelato ma come detto, non ancora confermato, Cristiano Ronaldo si sarebbe allenato solamente in palestra con l’Al Nassr, il club saudita nel quale milita attualmente, per salire sul proprio jet privato insieme alla moglie Georgina Rodriguez e ai figli.  Una conferma arriverebbe dai dati forniti dai sistemi di tracciamento, secondo cui il Bombardier Global Express 6500 dell'attaccante portoghese sarebbe partito da Riad per dirigersi verso Madrid. Il tutto mentre la capitale saudita è stata colpita da alcuni attacchi di droni che hanno interessato, come detto, anche l’ambasciata statunitense.

La situazione del club saudita

Intanto, visto l'acuirsi del conflitto nelle ultime ore e l’inasprirsi degli attacchi da una parte e dall'altra, l'Asian Football Confederation ha deciso di rinviare diverse partite delle competizioni continentali nella regione occidentale, tra cui proprio la sfida che avrebbe dovuto coinvolgere il club saudita di Cristiano Ronaldo.

 

Calcio, Cristiano Ronaldo: "Non smetto finché non arrivo a 1.000 gol"
FOTOGALLERY

©Getty

1/10
Sport

Cristiano Ronaldo compie 41 anni, carriera e trofei del portoghese

