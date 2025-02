Cristiano Ronaldo compie 40 anni, carriera e trofei del fuoriclasse portoghese

Il campione portoghese non rinuncia a un ruolo da protagonista e continua a macinare record in Arabia Saudita, coltivando il sogno del Mondiale 2026 col suo Portogallo. Per coronare così una carriera irripetibile, costellata di primati, trofei e cinque Palloni d'Oro. Breve storia di uno tra i più grandi calciatori di tutti i tempi