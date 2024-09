Cristiano Ronaldo centra il 900° gol in carriera: voglio segnarne 1000

Verso l'infinito e oltre. Cristiano Ronaldo ha segnato il suo 900esimo gol in carriera nella partita casalinga della Nations League del Portogallo contro la Croazia giovedì.



Ronaldo ha portato la sua squadra sul 2-0 all'Estadio da Luz al 34', quando è riuscito a trasformare un cross di Nuno Mendes con un tiro al volo da distanza ravvicinata, prima di lasciarsi andare all'esultanza per aver raggiunto un altro traguardo.



L'asso portoghese ha segnato 131 gol in nazionale, 450 con il Real Madrid, 145 con il Manchester United, 101 con la Juventus e 68 con il suo attuale club, l'Al Nassr, oltre a cinque con il suo primo club, lo Sporting Lisbona.



La sua leggenda non sembra però destinata a finire qui: "Voglio arrivare a mille gol - aveva detto alcuni giorni fa mettendo nel mirino Pelè, prima di aggiungere con un pizzico di veleno - . I miei gol sono tutti dimostrabili, sono il più grande marcatore della storia del calcio".