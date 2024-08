Cristiano Ronaldo lancia il suo canale Youtube: "Siuuubscribe!"

A dare la notizia è stato CR7 in persona, a modo suo, con una clip sui suoi social. "L'attesa è finita. Il mio canale Youtube è finalmente arrivato! SIUUUbscribe e unisciti a me per questo nuovo viaggio", si legge nella didascalia del post caricato nel pomeriggio di mercoledì 21 agosto. UR Cristiano il nome ufficiale del canale, che conta già 18 video caricati e 2,76 milioni di iscritti.

Calcio, ma non solo

Il campione portoghese di 39 anni, oggi nelle fila dell’Al Nassr in Arabia Saudita, discuterà non soltanto di calcio, sua «più grande passione» come cita il comunicato diffuso, ma anche di famiglia e altri interessi. Spazio per dibattiti, con la presenza di ospiti, su tutto ciò che circonda il mondo dello sport agonistico, dall’alimentazione al wellness fino alla preparazione fisica per una partita. Infine, spazio anche a istruzione e affari. "Mi è sempre piaciuto un rapporto forte con i fan - ha detto Ronaldo - e ora il canale YouTube mi permetterà di farlo ancora più in grande". Nel momento in cui scriviamo, il video in primo piano si intitola: "Scopri tutto sulla coppia più famosa del pianeta!": una sorta intervista doppia del calciatore e della moglie Georgina. Le visualizzazione superano già i 270 mila e nei commenti l'affetto dei fan da tutto il mondo.