Coppa Italia, alle 21 la finale Milan-Bologna. Le formazioni ufficiali

I rossoneri arrivano all’atto conclusivo del torneo dopo aver eliminato l’Inter in semifinale, i rossoblu hanno invece avuto la meglio sull’Empoli. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla prossima Europa League

È arrivato il giorno della finale di Coppa Italia 2024/2025. Alle ore 21 allo stadio Olimpico di Roma il Milan e il Bologna scendono in campo nell’atto finale della competizione, dopo aver eliminato rispettivamente l’Inter e l’Empoli nelle semifinali. Gli uomini di Conceiçao puntano a vincere il secondo trofeo stagionale, dopo il trionfo in Supercoppa Italiana, mentre quelli di Italiano vanno a caccia di un successo storico dopo la qualificazione in Champions League ottenuta la passata stagione. La squadra vincitrice sarà anche qualificata alla prossima Europa League.