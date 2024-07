Lacrime e gioia, la giostra di emozioni di CR7 contro la Slovenia

La tensione della gara, valida per l'accesso ai quarti della competizione. Poi lo smarrimento e le lacrime dopo l'errore dal dischetto durante i supplementari. Quindi la gioia ed il sollievo dopo il passaggio del turno. Tutto questo, ma non solo, ha caratterizzato la nottata del campione portoghese nella sfida agli sloveni che ha trovato un eroe nuovo. Non proprio quello che tutti si aspettavano