Addio Ernesto Pellegrini, la fotostoria dell'ex presidente dell'Inter

Alla guida del club nerazzurro dal 1984 al 1995, Pellegrini è morto all'età di 84 anni nel giorno della finale di Champions League tra Inter e Psg. Ha segnato parte della storia del club milanese, conquistando trofei in Italia ma anche in Europa. E' stato a capo della società "con saggezza, onore e determinazione, lasciando un'impronta indelebile", ha scritto l'Inter per ricordarlo