Giro d’Italia 2025, oggi la quinta tappa da Ceglie Messapica a Matera

L’edizione numero 108 del Giro d'Italia prosegue oggi con la quinta tappa, da Ceglie Messapica a Matera. Il percorso parte dalla Puglia e arriva in Basilicata: è lungo 151 km, con un dislivello di 1.550 metri. Ieri a vincere la quarta tappa, la prima in Italia dopo il trittico d'apertura in Albania, è stato Casper Van Uden mentre Mads Pedersen ha conservato la maglia rosa.

La quinta tappa

La quinta è una tappa principalmente pianeggiante, almeno fino agli ultimi 35 km che sono più movimentati. La prima parte è sull’altopiano delle Murge, poi si scende su Taranto e si costeggia la costa del Metaponto percorrendo la statale 106 a scorrimento veloce. Dopo essere uscita dalla statale 106, la corsa continua verso l’interno con il breve strappo di Bernalda. Si prosegue su strade abbastanza larghe fino alla breve salita di Montescaglioso (Gpm di quarta categoria). Poi una piccola discesa e falsopiano in salita fino all’arrivo a Matera. Gli ultimi 3 km sono caratterizzati da una rampa al 10% di dislivello che immette su alcuni viali cittadini, prima in discesa e poi in salita fino al traguardo. Il rettilineo finale, dopo due curve verso sinistra, è lungo 300 metri, in asfalto e tutto in leggera salita.

I favoriti e gli orari

La Ceglie Messapica-Matera è una tappa che potrebbe favorire soprattutto gli sprinter: gli esperti prevedono una lotta tra velocisti, con Matera già in passato cornice di arrivi in volata piuttosto serrati. Probabilmente il gruppo scorterà i velocisti per consentire loro la volata, ma non è da escludere un possibile attacco prima della linea del traguardo. La quinta frazione è in diretta integrale su Eurosport 1, canale 210 di Sky Sport, e in streaming su NOW e Sky Go. La partenza è fissata alle 13.35, l’arrivo è previsto tra le 17 e le 17.20.