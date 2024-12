Sport, le grandi vittorie e i protagonisti del 2024. FOTO

Sono stati tanti i momenti sportivi da ricordare in questi dodici mesi, come le storiche medaglie italiane alle Olimpiadi di Parigi, il tris Giro d’Italia-Tour de France-Mondiale del ciclista sloveno Tadej Pogacar e il quinto trionfo in Champions League di Carlo Ancelotti, allenatore tra i più vincenti di sempre. Ecco i trionfi indimenticabili