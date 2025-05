Ucraina, call volenterosi a Trump: ha partecipato anche Meloni. LIVE

La pace in Ucraina è stata al centro ieri sera di un nuovo colloquio tra leader europei con Donald Trump dopo quelli di Kiev e Tirana, presenti Keir Starmer, Friederich Merz, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, che ne ha dato notizia con un post su X. "Spetta al presidente Putin dimostrare domani di volere davvero la pace e accettare il cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni proposto dal presidente Trump, sostenuto dall'Ucraina e dall'Europa", ha affermato ieri sera Macron. Prima dell'attesa telefonata tra il presidente degli Stati Uniti e il capo del Cremlino, prevista per oggi, ha dato notizia del colloquio Usa, Francia, Regno Unito, Germania e Italia anche Downing Street. "I leader hanno discusso della necessità di un cessate il fuoco incondizionato e della necessità che il presidente Putin prenda sul serio i colloqui di pace", ha affermato l'ufficio di Starmer, aggiungendo che si è discusso anche "dell'uso di sanzioni se la Russia non si impegna seriamente in un cessate il fuoco e in colloqui di pace".

