Meloni vede Merz: “Incontro smentisce disinteresse tedesco"

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha ricevuto a Palazzo Chigi il cancelliere tedesco Friedrich Merz: "È stato un incontro molto aperto, cordiale, ma soprattutto molto operativo, concreto, che credo rappresenti la smentita più efficace alla presunta assenza di interesse del governo tedesco a un rapporto con l'Italia", ha detto la premier. "I nostri destini sono legati, siamo uno per l'altro partner fondamentali", ha aggiunto, "se l'Italia e la Germania lavorano insieme" è un bene per l'Europa. Meloni ha ricordato il piano d'azione siglato tra i due Paesi, "rilanciare la competitività delle nostre imprese è una priorità”. "Siamo d'accordo sul fatto che" serve "un approccio pragmatico non più rinviabile" sulla transizione verde, ha affermato la presidente del Consiglio.

Meloni: “Con Canada condividiamo sforzi per pace in Ucraina”

Prima dell’incontro con Merz, la premier Giorgia Meloni ha visto anche il suo omologo canadese Mark Carney: “In ambito G7 ci sono le grandi questioni internazionali sulle quali Italia e Canada si trovano da sempre sulla stessa lunghezza d'onda, penso alla questione ucraina, sulla quale condividiamo gli sforzi per una pace giusta e duratura”. In precedenza Meloni ha incontrato a Palazzo Chigi anche il presidente della Repubblica libanese, Joseph Aoun. La premier "ha ribadito il forte impegno italiano a fianco del popolo libanese, particolarmente in questo momento decisivo in cui il Libano, impegnato in un ambizioso programma di riforme, può voltare pagina dopo le numerose crisi che lo hanno attraversato".