Germania, Merz al Bundestag: "Avremo l'esercito più forte d’Europa"

La Germania in crisi "può tornare ad essere una locomotiva economica che il mondo ammira". A dichiararlo è il cancelliere tedesco Friedrich Merz che, intervenendo al Bundestag, ha ribadito che vuole dotare il Paese "dell'esercito convenzionale più potente d'Europa".

Il cancelliere tedesco Friedrich Merz vuole dotare la Germania "dell'esercito convenzionale più potente d'Europa", grazie anche alle centinaia di miliardi di Euro di investimenti stanziati dal suo governo. "Rafforzare la Bundeswehr è la nostra massima priorità", ha detto il leader cristianodemocratico ai parlamentari. Rafforzare l'esercito tedesco, a lungo sottofinanziato, è "ciò che il Paese più popoloso e potente d'Europa si aspetta. Anche i nostri amici e partner se lo aspettano da noi. Anzi, lo pretendono praticamente".

"Investire e riformare la Germania per tornare a crescere" La Germania deve "investire e riformare di pari passo per tornare a crescere" a detto Friedrich Merz al suo primo discorso al Bundestag come neo-cancelliere. "Non abbiamo mai vissuto una fase così lunga senza crescita economica nella storia del nostro Paese. Sono in gioco posti di lavoro, anche in settori chiave della Germania come l'industria automobilistica, chimica e meccanica. Faremo quindi tutto il possibile per riportare l'economia tedesca sulla strada della crescita. Investendo e riformando. Le due cose vanno di pari passo. Ne sono convinto anche in termini di politica economica". "Possiamo usare le nostre forze per tornare a essere una locomotiva della crescita che il mondo guarda con ammirazione", ha concluso. Approfondimento Merz rilancia il “triangolo di Weimar” per la difesa europea

"Poterci difendere per non doverci difendere" "Dobbiamo poterci difendere per non doverci difendere. Questo è quello che da decenni chiamiamo 'deterrenza'". ha detto ancora Friedrich Merz. "E ci sono pochi insegnamenti del passato che si lasciano proiettare in modo tanto calzante alla situazione attuale: la forza tiene lontani gli aggressori. La debolezza invece è un invito per loro. Il nostro obiettivo in Germania e in Europa è che noi insieme siamo così forti da non dover mai impiegare le armi". Approfondimento Vertice Germania-Francia, Macron annuncia consiglio Difesa comune

"Incrollabilmente al fianco di Israele” "Siamo al fianco di Israele in modo incrollabile. Speriamo che il negoziato sulla tregua riesca" e "sosteniamo tutti gli sforzi per migliori rifornimenti umanitari a Gaza". Il cancelliere ha aggiunto che "arrivano notizie su una acuta emergenza della fame a Gaza. È un obbligo umanitario di tutti i partecipanti che si eviti una emergenza fame nella regione". Approfondimento Germania, Merz eletto cancelliere al secondo turno con 325 sì

“Con Kiev senza se e senza ma” "Non siamo parte in causa nella guerra e non vogliamo diventarlo" ha sottolineato ancora il cancelliere tedesco Friedrich Merz. "Non siamo attori terzi indipendenti o mediatori neutrali, per così dire, tra i fronti". La Germania si schiera dalla parte degli ucraini "senza se e senza ma". Approfondimento Negoziati Ucraina, Putin assente a Istanbul non incontrerà Zelensky