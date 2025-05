Meloni: "Restituire all'Italia ruolo superpotenza turistica"

"L'Italia ha superato la Francia e siamo secondi solo alla Spagna. Aumentano i turisti stranieri cresce il tempo di permanenza nelle strutture". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un video messaggio alla 75esima assemblea di Federalberghi in corso a Merano

"Per la prima volta l'Italia ha superato la Francia e siamo secondi solo alla Spagna. Era questo l'obiettivo che c'eravamo posti all'inizio del nostro mandato, che continueremo ovviamente a perseguire con costanza con determinazione per restituire all'Italia quel ruolo di superpotenza turistica che la sua infinita bellezza le consegna e le impone. Ruolo che la nostra nazione grazie anche a voi è nelle condizioni di sapere interpretare al meglio. Quindi grazie davvero per il vostro lavoro. Da parte nostra ci impegniamo a fare ancora di più e ancora meglio. Siamo certi che lo faremo insieme". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio alla 75esima assemblea nazionale di Federalberghi. "Aumentano i turisti stranieri - ha aggiunto - cresce il tempo di permanenza nelle strutture, sale la spesa complessiva, siamo sempre piu' attrattivi per alcuni mercati come gli Stati Uniti e attraiamo nuovi flussi europei, Polonia, Repubblica Ceca, su tutti. Il merito di tutto questo - ha sottolineato la presidente del consiglio - va agli imprenditori, ai lavoratori del turismo che ogni giorno ci aiutano a diversificare l'offerta, a garantire servizi di qualità contribuendo a rendere l'Italia una destinazione turistica sempre più amata, sempre più ricercata".