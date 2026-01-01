Capodanno 2026, gli auguri dei politici italiani sui social: da Meloni a Salvini e Conte
Dalla presidente del Consiglio ai leader dell'opposizione, anche la politica saluta il 2025 con l'augurio ai cittadini italiani di raggiungere nuovi obiettivi e traguardi
- Sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato una foto con la scritta: "Che il 2026 sia un anno di serenità, di coraggio e di conquiste. E che ci trovi pronti a costruire, insieme, qualcosa di ancora più grande. Io, come sempre, ce la metterò tutta per fare la mia parte. Buon anno, Italia".
- Anche Matteo Salvini ha pubblicato una grafica con la sua immagine e la scritta "auguri a tutti gli italiani". Nella didascalia si legge: "Auguri di Buon Anno, Amici! Che il 2026 porti pace fuori e dentro di noi, serenità alle nostre famiglie e fiducia nel futuro".
- Forza Italia ha voluto fare gli auguri di buon anno pubblicando una foto del fondatore del partito Silvio Berlusconi. Nella didascalia si legge: "Domani sogneremo altri traguardi, inventeremo altre sfide, cercheremo altre vittorie. Il nostro brindisi di mezzanotte".
- Il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, ha pubblicato un video in cui traccia un bilancio dell'anno passato e guarda alle sfide del futuro. Il suo augurio è per un 2026 "ricco di speranza, passione e fiducia".
- Anche Nicola Fratoianni traccia un bilancio del 2025 e invita a "cambiare tutto". Nella didascalia di un video su Facebook, il segretario di Sinistra Italiana scrive: "Com’è andato il vostro 2025? Secondo Giorgia Meloni, benissimo. Nella realtà, però, gli italiani sono più poveri (...) Per questo il nostro augurio per il 2026 non è un semplice 'buon anno'. È cambiare tutto: voltare pagina, aprire una nuova stagione politica e sociale per un Paese più libero, più giusto, più uguale".
- Sui social il partito Sinistra Italiana augura con un'immagine grafica un "buon 2026 di pace, lotta e giustizia". Nella didascalia scrivono: "Per costruire la speranza in un futuro migliore anche quando è difficile intravederla. Un augurio per tutte e tutti noi per iniziare l'anno nuovo con l'energia e la voglia di cambiare davvero le cose. Buon anno".
- Il leader di Italia Viva elogia il presidente della Repubblica per fare gli auguri a tutti di un buon 2026. Su Facebook Matteo Renzi scrive: "L’Italia è fortunata ad avere al Quirinale un Presidente della Repubblica come Sergio Mattarella. Un garante, una sicurezza, un baluardo a tutela delle Istituzioni repubblicane. Viva l’Italia, buon 2026".
- In un video sui social, anche la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli fa gli auguri a tutti "perché sia un anno ricco di sfide e di battaglie da portare avanti insieme per il diritto di tutti alla piena partecipazione alla vita delle nostre comunità, e con un impegno condiviso tra mondo delle istituzioni, mondo del Terzo settore e mondo privato. Perché se vogliamo fare qualcosa in più e garantire a tutti una qualità della vita che sia davvero dignitosa dobbiamo unire le forze e concentrarci su alcuni obiettivi".
- La deputata di Forza Italia Marta Fascina, su Instagram, ha parlato del 2025 come un anno difficile e di guerre. Immancabile il ricordo di Silvio Berlusconi. "Il mio augurio per l’anno che verrà è che siate persone migliori perché l’odio, l’invidia e la cattiveria non portano a nulla, se non ad un progressivo logoramento di ogni forma di convivenza civile - ha scritto - Come ha sempre detto il più grande dispensatore di buoni sentimenti e immenso uomo di pace, il mio Silvio, l’amore vince e vincerà sempre sull’invidia e sull’odio".
- Il neoeletto presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, ha inviato un messaggio di auguri corto e inusuale: "Buon anno, ma non a tutti".