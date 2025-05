La Russia dichiara fuorilegge Amnesty International

Le precedenti dichiarazioni di Amnesty International

La decisione del Governo Russo implica che l’organizzazione internazionale per i diritti umani deve cessare qualsiasi attività in Russia e che chiunque collabori o la sostenga sarà perseguito in sede penale. Si tratta di un provvedimento probabilmente adottato dal Cremlino a causa delle recenti critiche mosse da Amnesty International. Si legge infatti sul sito dell'organizzazione “La Russia ha continuato la sua guerra di aggressione contro l’Ucraina, importanti testate giornalistiche indipendenti e gruppi per i diritti umani. I dissidenti hanno subito procedimenti giudiziari arbitrari, processi iniqui, pesanti multe e lunghe pene detentive in base a una miriade di leggi che non rispettano gli standard internazionali in materia di diritti umani. La legislazione antiterrorismo e contro l’estremismo è stata utilizzata come arma per perseguire i critici del governo, i gruppi religiosi e persino i bambini. Un numero crescente di persone è stato perseguito per tradimento e spionaggio. Più di 60 organizzazioni sono state dichiarate ‘estremiste’ e vietate. I processi non hanno rispettato gli standard internazionali di equità”.