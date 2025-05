Ucraina, accordo Mosca-Kiev per scambio 1.000 prigionieri

Accordo su un maxi scambio di prigionieri ma nessuna svolta sulla tregua nei colloqui diretti Russia-Ucraina a Istanbul, i primi dopo tre anni. Le richiesta di Mosca di cedere territori prima di un qualsiasi cessate il fuoco è 'irricevibile' per Kiev ma le due delegazioni - guidate dal ministro ucraino della Difesa Umerov e dal consigliere del Cremlino Medinsky - hanno concordato lo scambio di 1.000 prigionieri per parte. 'La parte russa è soddisfatta dei risultati dei negoziati ed è pronta a continuare i contatti', ha fatto sapere Mosca, mentre Kiev ha chiesto un incontro Zelensky-Putin come 'prossimo passo' per avanzare verso una tregua. Scettici i leader dei Volenterosi, che hanno bollato come 'inaccettabili' le condizioni poste dai russi e accusato Putin di non aver dimostrato 'buona volontà.

