Trump: "Lunedì parlerò con Putin per porre fine al bagno di sangue"

Donald Trump ha annunciato che lunedì parlerà al telefono con il presidente russo Vladimir Putin per discutere della fine della guerra in Ucraina, prima di parlare con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky e con diversi leader degli stati membri della Nato. "Argomenti della chiamata sara' come porre fine al 'bagno di sangue'", ha dichiarato il presidente americano sulla sua piattaforma Truth. Trump ha affermato di sperare "che sia una giornata produttiva, che venga raggiunto un cessate il fuoco e che questa guerra molto violenta - una guerra che non sarebbe mai dovuta iniziare - giunga alla fine".