Meloni in Albania, a Tirana vertice della Comunità politica europea

Il sesto vertice della Comunità politica europea

"Una nuova Europa in un mondo nuovo: unità, cooperazione, azione comune", è il titolo dell'edizione albanese del summit, alla quale seguirà, in autunno, un nuovo incontro in Danimarca, presidente di turno del secondo semestre del 2025. Il summit di Tirana è l’occasione anche per uno scambio sugli ultimi sviluppi della guerra in Ucraina e comincia con una sessione Plenaria in cui è previsto un intervento anche di Meloni. Seguono tavole rotonde tematiche, che si svolgono in parallelo: due dedicate ai temi della sicurezza, una dedicata alla competitività e alla sicurezza economica, una ai temi migratori, alla quale, spiegano fonti italiane, prende parte la presidente del Consiglio.