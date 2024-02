L'Aula del Senato ha approvato in via definitiva il ddl di ratifica dell'intesa. Vengono previsti un centro di identificazione dei migranti nell'entroterra che potrà accogliere "fino a un massimo di 3 mila" persone, e un centro più piccolo di primo approdo, nel porto di Shengjin, dove far attraccare le navi italiane: ecco tutti i dettagli