Medioriente, attacchi incrociati nella notte tra Iran e Israele. LIVE

Guerra aperta tra Israele e Iran. Nella notte l'attacco alle città e ai siti nucleari degli ayatollah. Alcune ore dopo la vendetta iraniana: almeno cento missili lanciati, forti esplosioni e colonne di fumo in centro a Tel Aviv, boati a Gerusalemme. L'operazione 'Rising lion' dello Stato ebraico ha decapitato esercito e pasdaran, colpiti anche il consigliere politico della guida suprema Khamenei e alcuni scienziati. Infiltrati da mesi alcuni commando del Mossad che con i droni hanno messo fuori uso i tiri balistici durante l'attacco. Alla vigilia dell'attacco l'allarme dell'Aiea sulle irregolarità negli impianti nucleari iraniani, da Natanz a Fordow. “Apriremo a Israele le porte dell'inferno” aveva detto il nuovo capo dei pasdaran prima del contrattacco. Trump era informato dell'attacco di Israele all'Iran, anche se gli Usa affermano di non essere intervenuti. Il mondo col fiato sospeso, convocato il Consiglio di sicurezza dell'Onu. Dura condanna di Israele da Mosca e Pechino. Borse in rosso, 150 miliardi in fumo in Europa. Wall Street in caduta. Volano i prezzi di petrolio e gas.

Gli approfondimenti:

Per ricevere le notizie di Sky TG24: