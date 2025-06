Iran, un programma nucleare in espansione: i principali siti

La costruzione del sito sotterraneo di Fordo, situato tra Teheran e Qom, nel centro dell’Iran, è avvenuta in violazione delle risoluzioni delle Nazioni Unite. Teheran ne ha rivelato l’esistenza all’Agenzia internazionale per l’energia atomica nel settembre 2009, innescando una crisi diplomatica con le grandi potenze del Consiglio di sicurezza. Il governo iraniano aveva descritto l’impianto come un “sito di riserva”, costruito in una zona montuosa e nei pressi di una base militare, per proteggersi da eventuali attacchi aerei. Si tratta di una struttura per l’arricchimento dell’uranio ad alto tasso, progettata per ospitare circa 3.000 centrifughe. All’inizio del 2023, l’Aiea ha rilevato in questo sito tracce di uranio arricchito fino all’83,7%. Teheran ha attribuito il dato a “fluttuazioni involontarie” durante il processo di arricchimento.