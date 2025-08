Dazi Trump, ecco quanti miliardi incasseranno gli Usa in un anno

Per adesso sono entrati in gioco diversi fattori che hanno attutito l'impatto dei dazi: il loro rinvio, le scorte accumulate dalle aziende, le forniture ordinate con anticipo, la decisione delle società di assorbire i maggiori costi. Ma ora questa tregua sta per finire e i listini autunnali sono destinati a cambiare radicalmente. Stando al Budget Lab di Yale, gli statunitensi vedranno un'imposta media del 18,3% sui prodotti importati, l'aliquota più alta dal 1934.