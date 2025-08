Dazi, costi annui per Italia fino a 15 mld. Cgia: "Come ponte Messina"

Dal 1° agosto scorso l’amministrazione Usa guidata da Donald Trump ha aggiornato le tariffe commerciali nei confronti di oltre 90 Paesi con l'introduzione di dazi compresi tra il 10 e il 41%. Dopo l’accordo siglato in Scozia il 27 luglio, Unione Europea e Stati Uniti hanno concordato una tariffa media del 15%, la metà di quanto annunciato in precedenza dallo stesso presidente americano. Resta tuttavia da definire la lista dei prodotti esentati in vista del 7 agosto quando i nuovi dazi entreranno in vigore ufficialmente.

Per approfondire: La rubrica di Carlo Cottarelli: “Cosa non torna dell'accordo sui dazi: tre punti che non coincidono”