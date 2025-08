Dazi, venerdì nero per le Borse. Trump pungola l'India sul petrolio

Dopo l'inasprimento delle tariffe per oltre 90 Paesi e i dati deludenti sull'occupazione negli Stati Uniti i listini hanno chiuso la settimana in forte calo. A Wall Street il Dow Jones ha ceduto l'1,2%, il Nasdaq meno 2,2%. Il presidente americano intanto minaccia sanzioni a Nuova Delhi per l'acquisto di greggio russo e tende una mano al Brasile: "Lula può chiamarmi quando vuole"

Trump "pungola" l'India e apre al Brasile: "Lula può chiamarmi"

Trump intanto torna a rivolgersi ai Paesi che finora non hanno concluso un accordo commerciale con gli Usa, a partire dall'India dove sono stati imposti dazi al 25%. Su Nuova Delhi il tycoon ha ventilato l'ipotesi di sanzioni se non ci sarà uno stop all'acquisto di greggio russo. "Ho sentito che l'India non comprerà più petrolio russo", ha detto. Sul Brasile, colpito da un'ulteriore tariffa al 40% dopo i dazi universali al 10, spiega che "il governo ha fatto la cosa sbagliata" poi però apre al dialogo con l'omologo Lula da Silva: "Può chiamarmi quando vuole". Rispondendo a una domanda sull'applicazione di dazi al 39% alla Svizzera spiega: "Il problema con la Svizzera è che abbiamo un deficit di 40 miliardi di dollari, è un deficit enorme". Washington ha confermato inoltre la tariffa al 10% per Singapore come annunciato ad inizio aprile.