Dazi, chi li paga? Qual è l'obiettivo di Trump? Domande e risposte

Trump ha ormai imposto dazi praticamente su tutto il mondo. In alcuni casi, come con l’Europa, è stato raggiunto un accordo commerciale, in altri ha semplicemente imposto unilateralmente le sue tariffe e in altri ancora le trattative sono ancora in corso. Ci sono poi Paesi con cui invece è in vigore solo un dazio base del 10%. La situazione è quindi ancora molto caotica: persino con potenze come l’Europa, con cui l’accordo in linea di principio ci sarebbe, non si sa nemmeno se alcuni settori chiave del settore export rientreranno nei dazi o meno (medicinali, auto, motori e così via). Quello che è certo è che le tariffe di Trump sono già a un livello altissimo rispetto a prima: siamo al 18,2%, come non succedeva da un secolo

