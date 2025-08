Dazi, Borse europee bruciano 269 miliardi. Milano a -2,55%

Le tariffe Usa e i deludenti dati macro americani hanno fatto crollare i mercati finanziari del Vecchio Continente: l'indice paneuropeo Stoxx 600 è in calo dell'1,89%. A Piazza Affari sono andati persi 22 miliardi di euro

Il tonfo delle Borse europee, spaventate dagli effetti dei dazi di Donald Trump sull'economia e dai deludenti dati macro americani, è costato agli investitori 269 miliardi di euro di capitalizzazione. Questo è il conto delle perdite subite dall'indice paneuropeo Stoxx 600, oggi in calo dell'1,89%. A Piazza Affari, dove il Ftse Mib ha ceduto il 2,55%, sono andati persi 22 miliardi di euro.

I dazi e il mercato del lavoro negli Stati Uniti sotto le attese si sono rivelati un mix micidiale per le Borse europee che archiviano l'ultima seduta della settimana in profondo rosso. Parigi lascia sul terreno il 2,91%, con il Cac 40 a 7.546 punti. Francoforte perde il 2,65%, con il Dax a 23.427 punti. Tiene Londra (-0,7% con il Ftse 100 a 9.608 punti). I rendimenti dei Treasury a 2 anni sono crollati di 21 punti base e quelli a 10 anni di 14 punti base con i dati più deboli sull'occupazione negli Stati Uniti che spingono gli operatori a incrementare le scommesse sul fatto che la Fed abbasserà i tassi di interesse già da settembre.

Italia Viva attacca il governo

"La maggioranza, solo pochi giorni fa, ci faceva la lezioncina spiegando che di fronte ai dazi gli italiani dovevano stare tranquilli perché la Borsa saliva. Il senatore Malan ci diceva che, se davvero fossimo stati davanti a una catastrofe, il listino sarebbe crollato. Ecco, oggi le Borse europee bruciano 269 miliardi, 22 andati in fumo solo a Milano, e improvvisamente nessuno ha più nulla da dire. Niente dichiarazioni, non un tweet", ha dichiarato la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent. La vicepresidente della Commissione Industria e Attività produttive ha poi aggiunto: "Non solo sono lontani dai problemi dei cittadini e delle imprese, ora dimostrano di essere lontani anche dalla finanza. Altro che governo dei competenti, siamo al dilettantismo puro".