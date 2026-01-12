Offerte Sky
Educazione finanziaria, Starting Finance acquisisce Talkin Pills

Terza operazione negli ultimi dodici mesi per la più grande community italiana under 35 dedicata all’educazione e all’informazione economico-finanziaria: la società fondata da Marco Scioli si espande nel mondo del lavoro e dell’orientamento alle carriere

Starting Finance, che con oltre 2,3 milioni di follower sui social è la più grande community italiana under 35  di educazione economico-finanziaria, rafforza la sua leadership nel settore. Dopo l’ingresso nel gruppo di Nabila Finanza e di Economika, ha infatti annunciato una nuova acquisizione, la terza nell'ultimo anno: Talkin Pills, agenzia creativa e canale media di riferimento sui temi del lavoro e dell’orientamento alle carriere, dai giovani professionisti alle grandi imprese.

Con oltre 160.000 follower su Instagram, Talkin Pills si è affermata negli ultimi anni come una delle realtà italiane più solide e autorevoli nel racconto del mondo del lavoro.

"Ci ha sempre colpito lo stile snello e ironico di Talkin Pills, capace però di restare approfondito ed esaustivo - commenta Marco Scioli, Founder e CEO di Starting Finance -. Stiamo assistendo a un’evoluzione naturale del nostro settore, in cui media, education e community tendono ad aggregarsi. L’acquisizione di Talkin Pills, così come quelle di Nabila Finanza ed Economika, va esattamente in questa direzione".

