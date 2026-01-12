È in arrivo una nuova stangata sulle tariffe telefoniche, sia fisse sia mobili. Nel 2026 le famiglie italiane pagheranno dai 12 ai 60 euro in più all'anno per ogni utenza. A calcolare quale sarà la spesa effettiva è il Codacons ascolta articolo

Ci sono diversi fattori a giustificare i rincari del nuovo anno: un po’ l'adeguamento all'inflazione e un po' la fine della cosiddetta 'guerra dei prezzi' che negli scorsi anni ha portato al ribasso le tariffe. A questi elementi si aggiunge la necessità di investimenti in tecnologie. Tutte ragioni per cui i principali operatori telefonici hanno fatto scattare una serie di ritocchi verso l'alto sulle diverse offerte a partire da gennaio. “Le principali compagnie telefoniche hanno comunicato aumenti tariffari -riporta il Codacons - che vanno da un minimo di 1 euro al mese a un massimo di 5 euro al mese, a seconda dell'offerta sottoscritta".

Consigli per i consumatori L’associazione ricorda come in caso di modifiche unilaterali delle condizioni tariffarie, i consumatori "possano sempre recedere gratuitamente dai contratti sottoscritti, senza alcuna penale né costi di disattivazione dei servizi, e passare ad altro operatore". "Per esercitare il diritto di recesso - spiega l'associazione - i consumatori hanno varie opzioni: è possibile inviare una raccomandata al proprio gestore o una comunicazione via Pec, oppure contattare il servizio clienti dell'operatore, o in alternativa utilizzare gli appositi form pubblicati sui siti internet delle società telefoniche". "Quando si verifica una modifica unilaterale dei contratti che introduce un incremento delle tariffe è importante verificare se l'offerta sottoscritta faccia ancora al caso nostro, o se sia meglio approfittare delle proposte commerciali di altri gestori - spiega il presidente Assium, Federico Bevilacqua - Una operazione non certo semplice, considerato che il mercato della telefonia appare sempre più come una giungla dove per il consumatore non è facile districarsi tra offerte, promozioni e condizioni contrattuali molto differenti".