Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Tariffe telefoniche, aumenti in arrivo nel 2026: rincari fino a 60 euro all'anno

Economia

È in arrivo una nuova stangata sulle tariffe telefoniche, sia fisse sia mobili. Nel 2026 le famiglie italiane pagheranno dai 12 ai 60 euro in più all'anno per ogni utenza. A calcolare quale sarà la spesa effettiva è il Codacons 

ascolta articolo

Ci sono diversi fattori a giustificare i rincari del nuovo anno: un po’ l'adeguamento all'inflazione e un po' la fine della cosiddetta 'guerra dei prezzi' che negli scorsi anni ha portato al ribasso le tariffe. A questi elementi si aggiunge la necessità di investimenti in tecnologie. Tutte ragioni per cui i principali operatori telefonici hanno fatto scattare una serie di ritocchi verso l'alto sulle diverse offerte a partire da gennaio. “Le principali compagnie telefoniche hanno comunicato aumenti tariffari -riporta il Codacons - che vanno da un minimo di 1 euro al mese a un massimo di 5 euro al mese, a seconda dell'offerta sottoscritta".

Consigli per i consumatori

L’associazione ricorda come in caso di modifiche unilaterali delle condizioni tariffarie, i consumatori "possano sempre recedere gratuitamente dai contratti sottoscritti, senza alcuna penale né costi di disattivazione dei servizi, e passare ad altro operatore". "Per esercitare il diritto di recesso - spiega l'associazione - i consumatori hanno varie opzioni: è possibile inviare una raccomandata al proprio gestore o una comunicazione via Pec, oppure contattare il servizio clienti dell'operatore, o in alternativa utilizzare gli appositi form pubblicati sui siti internet delle società telefoniche".

"Quando si verifica una modifica unilaterale dei contratti che introduce un incremento delle tariffe è importante verificare se l'offerta sottoscritta faccia ancora al caso nostro, o se sia meglio approfittare delle proposte commerciali di altri gestori - spiega il presidente Assium, Federico Bevilacqua - Una operazione non certo semplice, considerato che il mercato della telefonia appare sempre più come una giungla dove per il consumatore non è facile districarsi tra offerte, promozioni e condizioni contrattuali molto differenti".

Non solo tariffe telefoniche, tutti i rincari previsti nel 2026

Il maggior esborso a carico dei consumatori si affianca a rincari di altre voci in vigore a inizio anno: pedaggi autostradali (+1,5% l'adeguamento tariffario a seguito della sentenza della Consulta), accise sul gasolio e, per effetto delle misure decise nella Manovra del governo, i pacchi postali (2 euro per quelli sotto i 150 euro provenienti da fuori Ue) le sigarette (fino a 15 centesimi in più a pacchetto) e l'Rc Auto (visto l'incremento dell'aliquota sulle polizze infortunio conducente collegate alla Rc Auto). Aumenti i quali, va ricordato, si innestano su un'inflazione che secondo i dati preliminari dell'Istat, nel 2025 è salita dell'1,5% (contro il +1% del 2024) con un'accelerazione a dicembre (+1,2% e +0,2% sul mese) dopo la frenata di autunno.

Secondo una stima diffusa di recente dall'Osservatorio Nazionale Federconsumatori i rincari in arrivo nel 2026 complessivamente, raggiungeranno quota +672,60 euro annui a famiglia. "Una cifra notevole, nonostante le riduzioni previste nel settore dell'energia" dice l'associazione. E Assium, l'associazione italiana degli Utility Manager rileva che, considerato che la spesa delle famiglie italiane per i servizi telefonici di linea fissa e mobile si attesta a 22,6 miliardi di euro annui, i rincari avranno "un impatto enorme" sulla spesa collettiva anche se "di piccolo importo". 

Economia: Ultime notizie

Treni ad Alta Velocità, il 70% non arriva in orario: ecco i peggiori

Economia

Una ricerca dell’associazione Europaradicale, dedicata alle criticità dell’alta...

Bollette, Arera fissa l’importo del bonus sociale 2026 per luce e gas

Economia

Mentre resta ancora incerto il varo da parte dell’esecutivo di ulteriori misure straordinarie a...

Milano - Aumenti dei costi delle bollette di luce gas e elettrcita

Concorsi pubblici, bandi PA per 13mila posti: profili e scadenze

Economia

Sono circa 13 mila i posti di lavoro messi a disposizione dalla Pubblica Amministrazione, che in...

Caregiver, ddl in Cdm. A chi spetta contributo da 400 euro al mese

Economia

La figura del caregiver familiare, cioè di chi assiste un parente non più autosufficiente, sarà...

Olimpiadi Milano Cortina, ecco le monete speciali in oro e argento

Economia

Manca sempre meno alle Olimpiadi invernali: la cerimonia inaugurale è in programma a San Siro il...

Economia: I più letti