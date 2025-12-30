Roaming Ue, dal 2026 nuove tariffe e più Paesi coperti: cosa cambia

Introduzione

Si amplia il sistema del roaming nell’Ue: dall’1 gennaio 2026 si potrà navigare di più in Europa e a costi più bassi. Con l’arrivo del nuovo anno scatta infatti un altro calo tariffario previsto dall’Europa, con la politica del Roaming Like at Home che consente di usare il cellulare in altri Paesi Ue come se si fosse in quello di residenza. In più, da gennaio, questi vantaggi sono estesi anche a Moldavia e Ucraina.

Va ricordato che, in Ue, si possono usare la stessa quantità di minuti e di sms inclusi normalmente nella propria offerta. Sui gigabyte invece si applica una formula che ne limita l’ammontare, in particolare a chi ha un’offerta low cost. Fino al 31 dicembre, è previsto che il volume di GB incluso sia pari all’importo della propria offerta (Iva esclusa) diviso 1,30, il tutto moltiplicato per due. Questo 1,30 equivale al costo massimo all’ingrosso per ogni GB, un valore che si applica agli operatori. Mentre dal nuovo anno, la divisione si farà per 1,10, con la conseguenza diretta che si avranno più GB da utilizzare. Ecco quali sono tutte le novità e i Paesi coinvolti