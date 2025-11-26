Telemarketing selvaggio, cos'è il nuovo filtro introdotto dall'Agcom

Introduzione

L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (Agcom) ha tracciato un primo bilancio sui nuovi filtri anti-spam attivi dal 19 novembre scorso. Come evidenzia il monitoraggio, gli operatori di telefonia hanno bloccato in cinque giorni 22,55 milioni di chiamate indesiderate inoltrate dall'estero falsando numeri di cellulari italiani. Ma alcune chiamate riescono ancora a bucare i filtri. Ecco quali sanzioni sono previste e come proteggersi dallo spoofing selvaggio