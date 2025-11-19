Telemarketing, nuova stretta su chiamate indesiderate e sanzioni

In questo modo, l'Agcom mira a contrastare in modo più netto pratiche come il tele-spoofing, meccanismo tramite il quale viene falsato il numero di telefono dal quale parte la chiamata in modo da aggirare i blocchi impostati dagli utenti sui propri smartphones. Si tratta in sostanza di tutte quelle telefonate che risultano in arrivo da un numero telefonico inesistente e non registrato e che raggiungono le persone con l’intento di compiere telemarketing aggressivo o teleselling illegale. In alternativa, sono chiamate che nascondono frodi perpetrate utilizzando un numero telefonico modificato in modo da presentarsi all’utente che le riceve come un soggetto pubblico (ad esempio Forze dell’ordine) o privato (ad esempio una banca).